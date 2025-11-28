Mahendergarh News: बेंगलुरु की महिला ने नारनौल से नाबालिग बॉयफ्रेंड को किया किडनैप

फ्री फायर गेम खेलते वक्त हुई दोस्ती प्यार में बदली, लड़के से मिलने आई थी नारनौल, साथ ले गई

Mahendergarh News, (आज समाज), महेंद्रगढ़: हरियाणा के नारनौल से एक नाबालिग लड़के के किडनैप होने का मामला सामने आया है। किडनैपर बेंगलुरु की शादीशुदा महिला है। वह अपने साथ लड़के को लेकर गई है। दोनों की मुलाकात फ्री फायर नाम की आॅनलाइन गेम खेलते हुए। पहले दोनों दोस्त बने और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। महिला लड़के से मिलने के लिए नारनौल स्थित सुभाष पार्क में पहुंची थी।

इस बारे में नाबालिग लड़के के पिता ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पार्क से लेकर उससे आगे संभावित रास्तों के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए है। किशोर के मोबाइल फोन की हिस्ट्री खंगाल कर भी पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

26 नवंबर को दोपहर से घर से लापता है पंकज

शहर के मोहल्ला श्याम कॉलोनी गली नंबर 5 निवासी नरेश कुमार सैनी ने थाना शहर में शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनका 15 वर्षीय बेटा पंकज 26 नवंबर को दोपहर से घर से लापता है। परिजनों का आरोप है कि बेंगलुरु निवासी युवती सुमेया ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई है।

पहले भी लड़के को साथ ले जाने की कोशिश कर चुकी महिला

शिकायतकर्ता नरेश कुमार ने कहा कि सुमेया पहले भी उनके बेटे को बहलाने और अपने साथ ले जाने की कोशिश कर चुकी है। उन्होंने बताया कि करीब एक माह पहले भी वह बेंगलुरु से नारनौल आई थी। नारनौल आने के बाद उसने उसके पुत्र को सुभाष पार्क में बुलाया था। किसी ने उनको बताया था कि उनका बेटा सुभाष पार्क में एक महिला के साथ बैठा है। जिसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो वह सुमेया नामक महिला के साथ बैठा था।

बेंगलुरु की रहने वाली है सुमेया

सुमेया बेंगलुरु की रहने वाली है। जब उन्होंने सुमेया से पूछा कि वह उसके बेटे के साथ क्यों बैठी है तो उसने कहा कि वह उसका दोस्त है तथा बेंगलुरु से वह उससे मिलने आई है। इस पर उन्होंने पुलिस को फोन करके बुलाया।

पुलिस ने महिला को परिजनों के कर दिया था हवाले

मौके पर पहुंची पुलिस ने उससे पूछताछ की तथा नाबालिग लड़के के साथ बैठने पर उसको थाने ले गई। थाने में पूछताछ करने पर महिला ने बताया था कि लड़के की उससे फ्री फायर नामक आॅनलाइन गेम से दोस्ती हुई है। जिसके बाद वह उससे मिलने के लिए ही आई है। इस पर कर्नाटक से महिला के परिजन बुलाकर उसको परिजनों के हवाले कर दिया था।

साथ ले जाने का चैलेंज देकर गई थी महिला

लड़के के पिता ने बताया कि लड़का मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ्य नहीं है। उसने 7वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वह मोबाइल का शौकीन है और दिनभर मोबाइल पर ही गेम खेलता रहता है। वहीं सुमेया दूसरे समुदाय की है और वह उनको कह रही थी कि लड़का उनके परिजनों से ज्यादा उसकी बात मानता है। जो वह कहेगी लड़का वही करेगा। वहीं, वह उनको चैलेंज देकर गई थी कि एक माह में वह लड़के को अपने साथ ले जाएगी।

