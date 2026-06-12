Bengali Actress Sayani Ghosh: कम उम्र में फिल्मों में बिखेरा जलवा, अब राजनीति में दिखाएंगी दम; जानें कौन हैं ये ‘सयानी’ स्टार

Bengali Actress Sayani Ghosh: पश्चिम बंगाल की पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस से पार्लियामेंट मेंबर बनीं सयानी घोष एक बार फिर लाइमलाइट में हैं। एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स की दुनिया में कामयाबी से बैलेंस बनाने के लिए जानी जाने वाली सयानी ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। उन्होंने कम उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और कुछ ही सालों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जाने-माने युवा चेहरों में से एक बन गईं। आइए सिल्वर स्क्रीन से पार्लियामेंट तक के उनके शानदार सफर पर करीब से नज़र डालते हैं।

17 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू

View this post on Instagram A post shared by Saayoni Ghosh (@sayanigh)

सयानी घोष ने सिर्फ 17 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न फिल्म इच्छा दाना से की थी, जिसके बाद उन्होंने नोटोबोर नॉटआउट से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया।

पिछले कुछ सालों में, उन्होंने कई मशहूर बंगाली फ़िल्मों में अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाया, जिनमें शोत्रू, अलिक सुख, गोलपो होलेओ शोट्टी, नाटोकर मोटो – लाइक ए प्ले, ब्योमकेश ओ चिड़ियाखाना, मेघनाद बध रहस्य, का ख गा घा, रीयूनियन, ड्रैकुला सर, अपराजितो, और लाल: सूटकेस ता देखेचन जैसी फ़िल्में शामिल हैं।

जब स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती थी, तो सयानी चैलेंजिंग और बोल्ड रोल करने से कभी नहीं हिचकिचाती थीं। उनकी वर्सेटाइल स्किल और अपने काम के प्रति कमिटमेंट ने उन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से तारीफ़ दिलाई। टेलीविज़न और फ़िल्मों के अलावा, उन्होंने डिजिटल स्पेस में भी काम किया और कई वेब सीरीज़ में नज़र आईं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी और उन्होंने अपनी एक्टिंग का हुनर ​​साबित किया।

पॉलिटिक्स में बदलाव

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के बाद, सयानी ने पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला किया। 2021 में, वह ऑफिशियली तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गईं।

हालांकि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वह नाकाम रहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युवा नेता पर अपना भरोसा बनाए रखा। सयानी के पक्के इरादे, आत्मविश्वास और लीडरशिप की काबिलियत से प्रभावित होकर, ममता उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं।

वह भरोसा 2024 में रंग लाया, जब सयानी घोष ने आम चुनावों में जादवपुर लोकसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की। ​​इस जीत ने उनके करियर में एक अहम मोड़ ला दिया, जिसने उन्हें एक मशहूर एक्ट्रेस से देश भर में जानी-मानी पॉलिटिशियन बना दिया।

सयानी घोष की संपत्ति और नेट वर्थ

चुनाव आयोग को दिए गए और Myneta पोर्टल पर मौजूद चुनावी हलफनामे के मुताबिक, सयानी घोष ने लगभग ₹91.89 लाख की कुल संपत्ति बताई है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि उन पर लगभग ₹59 लाख की देनदारियां हैं।

ऑफिशियल घोषणा के मुताबिक, TMC MP के पास कोई खेती की ज़मीन, रहने की ज़मीन या कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन, कोलकाता के पॉश गोल्फ ग्रीन इलाके में उनका एक घर है, जिसकी कीमत करीब ₹62.64 लाख थी।

स्क्रीन पर दर्शकों को लुभाने से लेकर पार्लियामेंट में लोगों को रिप्रेजेंट करने तक, सयानी घोष का सफर नए तरीके से सोचने, पक्के इरादे और नई चुनौतियों को अपनाने की हिम्मत का सबूत है। उनकी कहानी कई युवा महिलाओं को प्रेरित करती है जो अलग-अलग फील्ड में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।