Bengal News: टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी उर्फ सरिना भी गिरफ्तार

Bengal News, कोलकाता: पश्चिम बंगाल के फलता में पति की गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन आयोजित करने के आरोपों में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी उर्फ सरिना को भी दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रेजिना बीबी द्वारा किए गए प्रदर्शनों के कारण इलाके की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी, जिसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि पुलिस ने कुछ दिन पहले जहांगीर खान को अरेस्ट किया था। बाद में उन्हें रस्सी से बांधकर इलाके में ले जाने का वीडियो सामने आया था, जिससे उनके समर्थक बिफर गए थे। उन्होंने कई जगह इसके विरोध में रास्ते जाम कर दिए और इलाके में तनाव का माहौल हो गया था। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस स्टेशन का घेराव करके बड़े प्रदर्शन का प्लान बनाया गया था।
पुलिस के अनुसार फलता में भारी संख्या में भीड़ एकत्रित की गई थी और हालात बिगड़ने की आशंका के चलते केंद्रीय अर्धसैनिक बल व लोकल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इसके बाद रेजिना बीबी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखी और पुलिस उसके ढंूढने में जुट गई। अधिकारियों के मुताबिक तलाशी के दौरान रेजिना की लोकेशन मिलने पर दक्षिण 24 परगना से उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।