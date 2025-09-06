Business News Hindi : लोगों तक पहुंचे जीएसटी दरों में कमी का फायदा : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने चार सितंबर को की थी जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा, 22 से होगी लागू

Business News Hindi (आज समाज), नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से भारतीय उद्योग को बचाने के लिए करीब आठ साल बाद जीएसटी में बदलाव किए हैं। यह बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में गत चार सिंतबर को किए गए। इन बदलाव के चलते जीएसटी की दरों को सुधारते हुए चार की जगह दो स्लैब किए थे। जीएसटी दर की नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि आम आदमी की जरूरत की करीब 90 फीसदी वस्तुएं सस्ती होंगी।

जीएसटी को लेकर यह बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा है कि कंपनियों को जीएसटी की कम दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार को इस बात की चिंता है कि कंपनियां जीएसटी में कटौती का फायदा ग्राहकों को देने के बजाय खुद ही हजम कर सकती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सीतारमण ने साथ ही कहा कि सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए एक पैकेज पर काम कर रही है।

आम आदमी, किसानों और छोटे कारोबारियों को फायदा मिले

जीएसटी में कटौती का फायदा आम आदमी, किसानों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालय पहले से ही इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीएसटी कटौती का फायदा पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि दरों में बार-बार बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हम कीमतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सांसदों ने मुझे बताया है कि वे अपने क्षेत्रों में ऐसा कर रहे हैं।

मंत्रालय भी संबंधित क्षेत्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 22 सितंबर से मेरा पूरा ध्यान इस पर होगा। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। यह नवरात्रि का पहला दिन है। महीने भर चलने वाले फेस्टिव सीजन में लोग खूब खरीदारी करते हैं। सीतारमण को उम्मीद है कि 375 वस्तुओं की दरों में कमी से खपत और विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब सिर्फ 13 वस्तुएं और सेवाओं को ही सिन एंड लग्जरी वाले स्लैब में रखा गया है।