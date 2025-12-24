Ravi Dubey: हिंदू होकर इस धर्म को फॉलो करते हैं रामायण के लक्ष्मण

टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं रवि दुबे

Ravi Dubey, (आज समाज), मुंबई: रवि दुबे टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। कई शोज में काम कर चुके रवि दुबे के लिए रामायण बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें उन्हें रोल भी बेहद अहम मिला है। रवि दुबे का जन्म हिंदू परिवार में 1983 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। लेकिन, आपको ये जानकर हैरानी होगी रामायण में लक्ष्मण के किरदार में नजर आने वाले रवि दुबे किसी और धर्म को भी फॉलो करते हैं। ये खुलासा खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था।

किस धर्म को मानते हैं रवि दुबे?

हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले रवि दुबे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते हैं। एक न्यूज वेब साइट की रिपोर्ट के मुताबिक रवि दुबे निचिरेन बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव उस वक्त आया था जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में एग्जाम में फेल हो गए थे तो सुसाइड के बारे में सोचने लगे थे। उस वक्त उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू किया था।

जिंदगी को लेकर मेरा नजरिया बदल दिया

एक्टर ने इंटरव्यू में बताया था, मेडिटेशन करना और बौद्ध धर्म अब मेरी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुका है। इन्होंने सच में जिंदगी को लेकर मेरा नजरिया बदल दिया है। मैंने बौद्ध धर्म तब अपनाना शुरू किया, जब बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मैंने उस समय मंत्र जपना शुरू किया। बता दें कि निचिरेन बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है।

कब रिलीज होगी रामायण?

रामायण दो पार्ट में बन रही है, जिसका डायरेक्श नितेश तिवारी कर रहे हैं। इसमें माता सीता का किरदार साउथ एक्ट्रेस सई पल्लवी निभा रही हैं। पहला पार्ट 2026 की दिवाली पर और दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा।