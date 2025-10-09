Karwa Chauth Upaay: करवा चौथ से पहले पति-पत्नी बेडरूम में करें ये बदलाव

खुशियों से भर जाएगा दांपत्य जीवन
Karwa Chauth Upaay, नई दिल्ली: कल करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती है। आज हम इस लेख के जरिए महिलाओं को कुछ उपाय बता रहे है। इन उपायों को कर महिलाएं अपने दांपत्य जीवन को खुशहाल बना सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में कुछ खास नियमों का ध्यान रखने से पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और दांपत्य जीवन खुशहाल बना रह सकता है।
करवा चौथ से पहले इन छोटे-छोटे वास्तु उपायों को अपनाने से रिश्तों में मधुरता आ सकती है और वैवाहिक जीवन की समस्याएं कम होने लगती हैं। ये वास्तु उपाय और टिप्स आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। ऐसे में अगर आप करवा चौथ से पहले अपने बेडरूम में वास्तु के ये छोटे-छोटे उपाय व नियम अपना लें, तो इससे रिश्ता मधुर बना रहता है और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं भी कम हो सकती हैं।
बेडरूम में श्रीकृष्ण जी और राधा रानी की तस्वीर लगाए
वास्तु के अनुसार, बेडरूम में सकारात्मक और प्रेम भरी तस्वीरें लगाना बहुत अच्छा होता है। ऐसे में आप अपने कमरे में श्रीकृष्ण जी और राधा रानी की ऐसी तस्वीर लगा सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे को प्रेम भाव में देख रहे हों। इस प्रकार की पेंटिंग या तस्वीर घर में लगाने से जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत बना रहता है और दोनों के बीच चल रहा तनाव भी समाप्त हो सकता है।
कमरे में बेड को रखें सही जगह पर
अगर जीवनसाथी के साथ लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है या रिश्ते में दूरियां आ रही हैं, तो आप वास्तु के अनुसार अपने रूम में छोटे-छोटे बदलाव करके देख सकते हैं। कहा जाता है कि पति-पत्नी को कमरे में अपना बेड बीच में रखने की बजाए उसे रूम के दीवार से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होता है और दोनों के बीच का जुड़ाव भी बढ़ता है।
एक छोटी कटोरी में थोड़ा समुद्री नमक डाल बेड के नीचे रखे
एक छोटी कटोरी में थोड़ा समुद्री नमक डाल लें और इसे लेजाकर अपने बेड के नीचे रख दें। हालांकि, इस बात का ख्याल रखें कि इस नमक को हफ्ते में एक बार जरूर बदलते रहें। अपने बेडरूम में वास्तु से जुड़ा यह उपाय करने से कमरे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। साथ ही, नमक के इस उपाय से रिश्ते में आ रही दूरियां भी खत्म हो सकती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कमरें से हटाएं
अगर आप अपने कमरे में लैपटॉप, टेब आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखते हैं तो इन्हें वहां से हटा दें। वास्तु के अनुसार, ऐसी चीजें कमरे में रखने से तनाव बढ़ता है और नींद पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में इन चीजों को हमेशा दूसरे कमरे में रखना चाहिए। साथ ही, कमरे में धातु का बेड इस्तेमाल करने की बजाए लकड़ी का बेड ही प्रयोग करना बेहतर माना गया है।
मैंडरिन डक की पेंटिंग लगाएं
वास्तु के अनुसार, पति-पत्नी को अपने कमरे में मैंडरिन डक की तस्वीर या मूर्ति लगानी चाहिए। ऐसा करने से दोनों के रिश्ते में मिठास बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। ऐसे में करवा चौथ के मौके पर आप अपने रूम में मैंडरिन डक की पेंटिंग लाकर लगा सकते हैं। इससे पति-पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है। साथ ही, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए की कमरे में पर्याप्त मात्रा में धूप की रोशनी आती हो। इससे आसपास का माहौल सकारात्मक और खुशनुमा बना रहता है।