Hardik Pandya New Record : एक हजार रन और 100 विकेट लेने वाले पहले आलराउंडर बने हार्दिक

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हार्दिक ने हासिल की उपलब्धि

Hardik Pandya New Record (आज समाज), खेल डेस्क : गत रात्रि धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में जब भारत के आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट हासिल किया तो उन्होंने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि जोड़ ली। हार्दिक पांड्या टी-20 फार्मेट में ऐसे पहले आलराउंडर बन गए हैं जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं और एक हजार से ज्यादा रन भी अपनी टीम के लिए बनाए हैं।

इसके साथ ही हार्दिक भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह टी20 में भारत के लिए 100 विकेट पूरे कर चुके हैं। वहीं, अर्शदीप टी20 में भारत के लिए 1-6 ओवर के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है।

सीरीज में भारत के पास 2-1 की बढ़त

तीसरे टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर पांच मैच की सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है। धर्मशाला में खेले गए मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को लगातार अंतराल पर झटके दिए और मेहमान टीम 20 ओवर में मात्र 117 रन पर आॅलआउट हो गई। इसके जवाब में भातीय टीम ने 15.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 120 रन बनाए और सात विकेट से मैच जीत लिया।

भारतीय सलामी जोड़ी ने दिलाई शानदार शुरूआत

लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरूआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। इस साझेदारी को कॉर्बिन बॉश ने आउट किया। भारत ने एक बार फिर प्रयोग किया और तीसरे स्थान पर सूर्यकुमार की जगह तिलक वर्मा को उतारा। तिलक और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की, लेकिन मार्को यानसेन ने गिल को बोल्ड कर दिया। गिल 28 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए।

कप्तान सूर्य कुमार फिर असफल रहे

कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर असफल रहे और 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तिलक और शिवम दुबे ने भारत की जीत की औपचारिकता पूरी की। तिलक 34 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से नाबाद 25 रन और शिवम चार गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की मदद से 10 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी, मार्को यानसेन और कॉर्बिन बॉश को एक-एक विकेट मिला। एनगिडी को भले ही एक सफलता मिली, लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। एनगिडी ने अब तक राष्ट्रीय टीम के लिए 77 विकेट लिए हैं और उन्होंने कगिसो रबाडा की बराबरी कर ली है।