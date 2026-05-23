Who is Dharna Durga: छोटी-छोटी रील्स बनाकर बनीं स्टार, अब बॉलीवुड की बड़ी फिल्म में मिली एंट्री; जानिए कौन हैं धरना दुर्गा

Who is Dharna Durga: आज के डिजिटल एंटरटेनमेंट के दौर में, एक नाम जो सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच तेज़ी से पसंदीदा बन गया है, वह है Dharna Durga। अपनी मज़ेदार और relatable Instagram reels के लिए जानी जाने वाली Dharna, एक इंटरनेट कंटेंट क्रिएटर से Bollywood की सबसे होनहार उभरती सितारों में से एक बन गई हैं।

आज के डिजिटल एंटरटेनमेंट के दौर में, एक नाम जो सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच तेज़ी से पसंदीदा बन गया है, वह है Dharna Durga। अपनी मज़ेदार और relatable Instagram reels के लिए जानी जाने वाली Dharna, एक इंटरनेट कंटेंट क्रिएटर से Bollywood की सबसे होनहार उभरती सितारों में से एक बन गई हैं।

अपनी बिंदास पर्सनैलिटी, ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग और देसी अंदाज़ के साथ, Dharna अब एक बड़े Bollywood प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हैं, जिसका नाम है ‘Maa Behen’। यह एक कॉमेडी-थ्रिलर फ़िल्म है जिसने ऑनलाइन पहले ही काफ़ी चर्चा बटोर ली है। इस मौके को और भी खास बात यह बनाती है कि वह इस फ़िल्म में दिग्गज अभिनेत्री Madhuri Dixit, मशहूर स्टार Triptii Dimri और अनुभवी अभिनेता Ravi Kishan के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।

कौन हैं Dharna Durga?

Dharna Durga का असली नाम Dharna Kuchhal है। महज़ 24 साल की उम्र में ही, उन्होंने भारत के कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में अपनी एक मज़बूत पहचान बना ली है। Dharna सिर्फ़ एक परफॉर्मर ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें उनके लिखने के हुनर ​​और कहानी कहने के अनोखे अंदाज़ के लिए भी जाना जाता है।

उन्हें Instagram से शोहरत मिली, जहाँ उनके relatable कॉमेडी स्केच दर्शकों के दिलों से सीधे जुड़ गए। फ़िलहाल, इस प्लेटफ़ॉर्म पर उनके 1.7 मिलियन से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, जो उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले डिजिटल क्रिएटर्स में से एक बनाता है।

Dharna के वीडियो इतने पॉपुलर क्यों हैं?

Dharna की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह उनके कंटेंट की सादगी और relatable होना है। उनकी ज़्यादातर reels मिडिल-क्लास परिवारों, भारतीय घरों और घर संभालने वाली महिलाओं और युवाओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली स्थितियों के इर्द-गिर्द घूमती हैं।

उनके नैचुरल एक्टिंग स्टाइल और असली जैसे ह्यूमर ने दर्शकों को उनके वीडियो से पर्सनली जुड़ा हुआ महसूस कराया है, जिससे उन्हें कम समय में ही ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली है।

एक्टिंग करियर और Bollywood में एंट्री

Dharna ने 2022 में मिनी टीवी सीरीज़ ‘Bhai Behen vs The World’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जहाँ उनके परफ़ॉर्मेंस को दर्शकों से काफ़ी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। इस सीरीज़ ने उनके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए दरवाज़े खोल दिए।

एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 2025 में आया, जब वह Karan Johar के प्रोडक्शन ‘Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari’ में नज़र आईं। इस फ़िल्म में, उन्होंने Tulsi की करीबी दोस्त का किरदार निभाया था; Tulsi का किरदार Janhvi Kapoor ने निभाया था।

अब, 2026 में, ‘माँ बहन’ के साथ धरना का करियर ग्राफ और भी ऊँचा जा रहा है। माधुरी दीक्षित जैसी दिग्गज कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके सफर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, और यह उनके बॉलीवुड करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।

इंस्टाग्राम पर मज़ेदार रील्स बनाने से लेकर बड़े फ़िल्म प्रोजेक्ट्स हासिल करने तक—धरना दुर्गा का सफर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे डिजिटल क्रिएटर्स अब मेनस्ट्रीम बॉलीवुड के नए चेहरे बन रहे हैं।