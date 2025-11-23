Haryana Traffic Police : धुंध के दौरान वाहन चलाते समय बरते विशेष सावधानी, इन बातों रखें खास ख्याल

Haryana Traffic Police : धुंध के दौरान वाहन चलाते समय बरते विशेष सावधानी, इन बातों रखें खास ख्याल
Haryana Traffic Police, (आज समाज) : हरियाणा यातायात पुलिस ने प्रदेश के सभी जिलों में धुंध में होने वाली सड़क दुर्घटनों पर अंकुश लगाने के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चालकों को नियमों बारे किया जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। इसी शृंखला में जीटी रोड़ बेल्ट के जिलों में वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चालकों को नियमों बारे किया जागरूक किया। पानीपत में 150 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चालकों को नियमों बारे में अवगत कराया।

150 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा वाहन चालकों को जागरूक किया

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल नेतृत्व में जिला की यातायात पुलिस सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस ने रविवार को जीटी रोड़ पर 150 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा वाहन चालकों को जागरूक किया। यातायात उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी कहा कि आने वाले दिनों में मौसम में कोहरे व धुंध के चलते सड़कों पर दृश्यता कम होगी।

अधिक सावधानी बरतनी होगी

ऐसे में सड़कों पर वाहन का प्रयोग करते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी। वाहन मालिक व चालक अपने-अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। धुंध के मौसम में रिफ्लेक्टिव टेप बहुत ही कारगर साबित होती है। उन्होंने कहा कि यातयात नियमों का पालन करना न केवल अपने लिए व दूसरों के लिए भी बुहत जरुरी है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करेंगे तभी हम सड़क पर सुरक्षित रह सकते है। सुरक्षित व सतर्क होकर वाहन चलाए।

धुंध के दौरान वाहन चलाते समय निम्न बातों का रखें ध्यान

  • वाहनों के बीच उचित दूरी बनाए रखें
  • गाड़ी चलाते समय इंडिकेटर को भी ऑन रखें ताकि दूसरे वाहन को भी आपके वाहन का पता चल सके
  • कोहरे के दौरान यात्रा करते समय वाहन चालक लो-बीम हेड लाइट का इस्तेमाल करें, धुंध में हाई-बीम हेड लाईट कारगर नहीं होती है। यदि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फॉग लाइट का उपयोग अवश्य करें
  • विजिबिलिटी बेहद खराब होने की स्थिति में वाहन चालक सड़क पर पेंट की गई लाइन को गाइड के रूप में उपयोग करते हुए वाहन चलाएं
  • धुंध के दौरान गाड़ियों की गति सीमा नियंत्रित रखें, मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम का उपयोग करने से बचें
  • घना कोहरा होने पर सुरक्षित स्थान पर वाहन को रोककर धुंध कम होने तक प्रतीक्षा करें
  • बाहर की आवाज का ध्यान रखने के लिए वाहनों के शीशे थोड़ा नीचे रखें
  • इमरजेंसी स्टाप होने पर, जहां तक संभव हो सड़क से नीचे वाहन को उतारें
  • ओवरटेकिंग नहीं करने के अतिरिक्त लेन बदलने, फ्री-वे और व्यस्त सड़कों पर वाहन रोकने से बचें

3 सप्ताह में दौरान 2680 वाहनों के चालान किए गए

यातायात उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन में जिला यातायात पुलिस सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में विशेष जागरूक्ता अभियान चलाए हुए है। आमजन को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सड़क पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बीते 3 सप्ताह में दौरान 2680 वाहनों के चालान किए गए है।

वाहन चलाते समय यातायात के सभी नियमों की पालना करें

यातायात उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी ने कहा की अधिकतर दुर्घटनाए नियमों की अनदेखी के कारण घटीत होती है। इसलिए वाहन चलाते समय यातायात के सभी नियमों की पालना करें। तेज गति से वाहन न चलाए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, नशा करके वाहन न चलाए, नींद आने पर वाहन न चलाए, वाहन चलाते समय हमेशा सीट बैल्ट का प्रयोग करें, वही दो पहियां वाहन चलाते हमेशा हेल्मेट का प्रयोग करें इत्यादी वाहन चलाते समय यातायात के सभी नियमों की पालना करें।

