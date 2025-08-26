BCCI Title Sponsor: एशिया कप से पहले बड़ा झटका! Dream11 आउट, अब नए स्पॉन्सर की तलाश में BCCI 

BCCI Title Sponsor, (आज समाज), नई दिल्ली: एशिया कप से कुछ हफ़्ते पहले हुए एक बड़े बदलाव में, ड्रीम11 भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल प्रायोजक के पद से हट गया है, जिससे बीसीसीआई को नए साझेदार की तलाश करनी पड़ रही है।

बीसीसीआई ने इस्तीफे की पुष्टि की

बीसीसीआई सचिव देबजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद ड्रीम11 के साथ करार खत्म हो गया है, जो रियल-मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म से प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाता है। सैकिया ने पीटीआई को बताया, “नए कानून के बाद, बीसीसीआई ड्रीम11 या किसी अन्य गेमिंग कंपनी के साथ साझेदारी जारी नहीं रख सकता। नए प्रायोजक की तलाश की प्रक्रिया चल रही है।”

बड़ी रकम का सौदा खत्म

ड्रीम11 ने 2023 में 44 मिलियन डॉलर (₹358 करोड़) के तीन साल के सौदे के लिए अधिकार हासिल किए थे, जो 2026 तक चलेगा। अनुबंध समय से पहले समाप्त होने के साथ, बीसीसीआई के सामने अब एक नया टाइटल प्रायोजक लाने की चुनौती है।

ऑटो कंपनियों की नज़र इस स्लॉट पर

सूत्रों के अनुसार, टोयोटा और अन्य ऑटोमोबाइल दिग्गज टीम इंडिया की जर्सी पर हाई-प्रोफाइल प्रायोजन स्लॉट हासिल करने के लिए उत्सुक हैं। हालाँकि, अधिकारी मानते हैं कि एशिया कप से ठीक 15 दिन पहले, इस सौदे को अंतिम रूप देना मुश्किल हो सकता है।

आईपीएल को अभी भी My11Circle का समर्थन

हालांकि टीम इंडिया ने ड्रीम11 को खो दिया है, लेकिन आईपीएल का आधिकारिक फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स पार्टनर My11Circle बना हुआ है।