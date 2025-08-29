BCCI New President: BCCI की कमान बदली, राजीव शुक्ला बने कार्यवाहक अध्यक्ष

BCCI New President, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट प्रशासन में एक बड़ा बदलाव चल रहा है। खबरों के अनुसार, सौरव गांगुली के बाद 2022 में बीसीसीआई अध्यक्ष पद संभालने वाले रोजर बिन्नी इस महीने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद छोड़ने वाले हैं। उनकी जगह, वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

बीसीसीआई अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक

27 अगस्त को, राजीव शुक्ला के नेतृत्व में बीसीसीआई अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद, यह अटकलें तेज़ हो गईं कि बिन्नी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा।

बिन्नी को क्यों हटना चाहिए

बीसीसीआई के संविधान के अनुसार, कोई भी पदाधिकारी 70 वर्ष की आयु पार करने के बाद अपने पद पर बने नहीं रह सकता। 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी अब अध्यक्ष बने रहने के अयोग्य हो गए हैं।

राजीव शुक्ला, जो 2020 से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव तक अस्थायी रूप से कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बोर्ड के कामकाज की देखरेख करेंगे।