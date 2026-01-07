BB 19 Dubai Party: तान्या ही जीतेगी…’ दुबई पार्टी में गूंजा नाम, ग्वालियर गर्ल ने लूटी महफिल!

BB 19 Dubai Party: हालांकि बिग बॉस 19 खत्म हो गया है, लेकिन जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में ग्रैंड फिनाले सक्सेस पार्टी के बाद, मेकर्स ने दुबई में एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी होस्ट की, और इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं।

सारी चकाचौंध और ग्लैमर के बीच, जिस एक नाम ने सबका ध्यान खींचा, वह था तान्या मित्तल, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की शान हैं। दुबई की शानदार रात में तान्या की दमदार मौजूदगी देखने को मिली, और पार्टी का एक खास वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, जिससे उनकी यात्रा और लोकप्रियता के बारे में नई चर्चा शुरू हो गई है।

ग्वालियर की लड़की ने दुबई की रात पर राज किया

6 जनवरी, 2026 की रात को, दुबई के एक लग्ज़री वेन्यू में एक शानदार बिग बॉस 19 सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया। जैसे ही तान्या मित्तल ने एंट्री की, पैपराज़ी और फैंस ने उन्हें घेर लिया। अपने सिग्नेचर देसी-फिर भी बोल्ड स्टाइल में, तान्या ने एक बार फिर अपने आत्मविश्वास और आकर्षण से सबका दिल जीत लिया।

वायरल वीडियो में, होस्ट को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “यह शो गौरव खन्ना जीतेंगे। मुझे नहीं पता कि तान्या ने यह पहले ही कैसे कह दिया था, लेकिन आपको बधाई, गौरव।” होस्ट ने आगे कहा, “तान्या ने दो महीने पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी, लेकिन मेरे हिसाब से तान्या ही विनर थी।” यह सुनकर, तान्या मुस्कुराती हुई और सबको धन्यवाद देती हुई नज़र आईं, जिससे फैंस भावुक और उत्साहित हो गए।

फैंस तान्या को विनर क्यों कह रहे हैं?

बिग बॉस 19 के घर के अंदर, तान्या की यात्रा उतार-चढ़ाव से भरी थी, लेकिन उनकी ईमानदारी, बोल्ड राय और निडर रवैये को बहुत सराहना मिली। उन्होंने किसी भी स्थिति में अपनी बात रखने में कभी संकोच नहीं किया – और यही वजह है कि दर्शक उनसे जुड़ पाए।

सोशल मीडिया पर, तान्या लगातार पोल्स और ट्रेंड्स में टॉप पर रहीं, और फैंस से उन्हें ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। घर से बाहर आने के बाद भी, अमाल मलिक ने सार्वजनिक रूप से तान्या की तारीफ की और उनसे माफी मांगी, और उनके गेम को मज़बूत और सच्चा बताया।

कई दर्शकों का मानना ​​है कि तान्या ने गेम को गरिमा, हिम्मत और स्पष्टता के साथ खेला, यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें दिल से सच्चा विनर मानते हैं।

दुबई पार्टी के अंदर के पल

दुबई की पार्टी सिर्फ तारीफों के बारे में नहीं थी, बल्कि पूरे जश्न और मस्ती से भरी थी। जैसे ही तान्या का वीडियो वायरल हुआ, #TanyaBB19 और #GwaliorGirl जैसे हैशटैग X (ट्विटर) पर ट्रेंड करने लगे। फैंस कमेंट सेक्शन में खूब प्यार बरसा रहे हैं, उन्हें “क्वीन,” “रियल विनर,” और “ग्वालियर का गौरव” कह रहे हैं।

इस वायरल क्लिप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तान्या मित्तल की फैन फॉलोइंग बहुत मज़बूत और लॉयल है, और शो खत्म होने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है।