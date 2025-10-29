Kritrim Baarish: कृत्रिम बारिश के पानी में नहा लिए तो हो सकता है बड़ा नुकसान – जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप

Kritrim Baarish: कभी-कभी, सूखे या प्रदूषण से निपटने के लिए, कृत्रिम बारिश — जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं — की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सचमुच इस मानव-निर्मित बारिश में नहाएँ तो क्या होगा? जवाब आपको हैरान कर सकता है!

कृत्रिम बारिश क्या है?

कृत्रिम बारिश एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग बादलों से वर्षा कराने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में, विमान या रॉकेट बादलों में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे रसायन छोड़ते हैं। ये कण नमी को संघनित करके वर्षा की बूँदें बनाने में मदद करते हैं, जिससे कृत्रिम बारिश होती है।

यह प्राकृतिक दिखती है — लेकिन है नहीं

हालाँकि यह बिल्कुल असली बारिश जैसी दिखती है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए रसायन वर्षा के पानी में मिल जाते हैं, जिसका मानव शरीर और पर्यावरण पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है।

त्वचा पर प्रभाव

ऐसे वर्षा जल में मौजूद सिल्वर आयोडाइड की मात्रा बहुत कम होती है — जिसे माइक्रोग्राम में मापा जाता है — और यह बहुत ज़्यादा तनु हो जाती है। हालांकि, संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को हल्की जलन या खुजली का अनुभव हो सकता है, हालाँकि अभी तक कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या सामने नहीं आई है।

आँखों में जलन

अगर रासायनिक बूंदें सीधे आँखों में चली जाएँ, तो हल्की जलन या खुजली हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे खारे पानी के आँखों में जाने पर होती है।

बालों पर प्रभाव

विशेषज्ञों का सुझाव है कि कृत्रिम वर्षा में नहाने से बाल रूखे हो सकते हैं या हल्के से झड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ रसायन जड़ों को कमज़ोर कर सकते हैं या बालों से प्राकृतिक तेल छीन सकते हैं।

साँस लेने में समस्या

हवा में छोड़े गए कण बहुत महीन होते हैं और पानी में जल्दी घुल जाते हैं। हालाँकि, अस्थमा या एलर्जी के रोगियों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है, हालाँकि यह आमतौर पर स्वस्थ व्यक्तियों के लिए हानिरहित होता है।

पर्यावरण पर प्रभाव

ये रसायन मिट्टी और जल स्रोतों में रिस सकते हैं, और बार-बार या अधिक मात्रा में उपयोग करने पर फसलों, जलीय जीवन और समग्र पर्यावरण संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।

विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं

वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि कृत्रिम वर्षा एक उपयोगी तकनीक है, लेकिन इसके सीधे संपर्क से बचना चाहिए। यदि आप कभी ऐसी बारिश में फंस जाएं, तो किसी भी जलन या दुष्प्रभाव से बचने के लिए तुरंत साफ पानी और साबुन से धो लें।

