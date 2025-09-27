Bareilly Protests: यूपी के बरेली में हिंसक प्रदर्शन, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान समेत 50 लोग हिरासत में

‘आई लव मुहम्मद’ के पोस्टर पर विवाद

UP Bareilly Today Protests, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले कल शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। 1000 से ज्यादा लोग धार्मिक नारे वाले बैनर और पोस्टर लेकर इलियामा ग्राउंड के पास जमा हो गए थे और पुलिस पर उन्होंने पत्थर फेंके तथा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान (Maulana Tauqeer Raza Khan) समेत 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

‘आई लव महादेव के’ पोस्टर से दिया था जवाब

दरअसल, बीते कुछ दिन से कानपुर से लेकर वाराणसी तक कई जगह ‘आई लव मुहम्मद’ के पोस्टर लगाए गए थे और इसके जवाब में गुरुवार को काशी के संतों ने शहर में कई जगह ‘आई लव महादेव के’ पोस्टर लगाए थे। पोस्टर को लेकर यूपी में विवाद भी हुआ था जिस पर कथित तौर पर ‘प्रशासनिक कार्रवाई’ करनी पड़ी थी। इसके विरोध में शुक्रवार को जब बरेली में प्रदर्शन किए जा रहे थे, तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उत्पात मचाया।

पुलिस कार्रवाई के दौरान पैदा हुई भगदड़ जैसी स्थिति

स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हवा में भी गोली चलाई और पथराव में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर के तीन-चार थानों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात

अधिकारियों ने बताया कि आज बाजार बंद रखे गए हैं और पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

डीएम कार्यालय की ओर जुलूस निकालने के लिए इकट्ठा हुए थे

मौलाना तौकीर रजा खान (Maulana Tauqeer Raza Khan) के आह्वान पर लोग डीएम कार्यालय की ओर एक जुलूस निकालने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका मकसद प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर, 4 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित वार्षिक बारावफ़ात जुलूस के दौरान लगाए गए ‘आई लव मोहम्मद’ वाले बोर्ड के संबंध में कानपुर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना था।

कानून तोड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई : SSP

बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य (SSP Anurag Arya) ने कहा, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि पुलिस के पास भड़काऊ लोगों के वीडियो और कॉल रिकॉर्ड हैं और टीमें उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही हैं।

इस बीच, मऊ जिले में मोहम्मदबाद कस्बे में शुक्रवार की नमाज के तुरंत बाद ‘आई लव मोहम्मद’ के बैनर तले बच्चों की एक गैर-कानूनी धार्मिक रैली निकाली गई। जब पुलिस ने रैली रोकने की कोशिश की तो लोग तितर-बितर हो गए। पूछताछ के लिए चार-पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

