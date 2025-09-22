Bank Service Charge Update : सर्विस चार्ज पर लगने वाले शुल्क होंगे कम, देखे पूर्ण जानकारी

Bank Service Charge Update(आज समाज) : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर दिन बड़े फैसले लेता है, जिसका असर सभी पर होता है। अब RBI बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज कम करने की योजना बना रहा है। इसमें डेबिट कार्ड फीस, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी और लेट फीस शामिल हैं। इस कदम से बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले भारी शुल्क से ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

RBI की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं

RBI ने कुछ दिन पहले बैंकों को एक चौंकाने वाला संदेश भेजा था। हालांकि, इस मामले में RBI की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले से परिचित लोगों ने, नाम न बताने की शर्त पर, हाल के हफ्तों में RBI अधिकारियों को बताया कि वे डेबिट कार्ड, मिनिमम बैलेंस न होने और लेट फीस जैसे सर्विस चार्ज कम करने की योजना बना रहे हैं।

रिटेल लोन पर ज़्यादा ध्यान

क्या आप जानते हैं कि यह कदम हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों द्वारा रिटेल लोन में हुई नई बढ़ोतरी के बाद आया है? पिछले कुछ वर्षों में, कॉर्पोरेट लोन में दिक्कतों के बाद बैंकों ने रिटेल लोन पर ज़्यादा ध्यान दिया। इनमें पर्सनल लोन, कार लोन और बिजनेस लोन शामिल हैं, जिससे बैंकों की कमाई में फिर से बढ़ोतरी हुई है।

कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि रिजर्व बैंक विशेष रूप से इन चार्ज पर नज़र रख रहा है, जो कम आय वाले खाताधारकों पर ज़्यादा बोझ डालते हैं। इसके अलावा, इसने कोई तय सीमा या दर निर्धारित नहीं की है, यह बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया है।

शुल्क पर कोई तय सीमा नहीं

फिलहाल, बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर कोई तय सीमा नहीं है। ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केटप्लेस के आंकड़ों के अनुसार, रिटेल और कमर्शियल लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस आमतौर पर 0.5% से 2.5% के बीच होती है।

इसके अलावा, कुछ बैंकों ने होम लोन पर ₹25,000 की प्रोसेसिंग फीस की सीमा भी तय की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में बैंकों की फीस आय 12 प्रतिशत बढ़कर ₹51,060 करोड़ हो गई। पिछली तिमाही में यह केवल 1 प्रतिशत बढ़ी थी।

यह भी पढ़े : GST 2.0 Implemented : आज से डेयरी प्रोडक्ट के साथ-साथ खाने का तेल, पैक्ड आटा और साबुन जैसी रोज़मर्रा की चीजें हुई सस्ती