Bank Rules Change : 1 नवंबर से बैंकों में लागू होंगे नए नियम , देखे पूर्ण जानकारी

Bank Rules Change(आज समाज) : फाइनेंशियल नियम बदलाव 2025: अक्टूबर खत्म होने में दो दिन बाकी हैं। इसके बाद नवंबर शुरू होगा। नवंबर में कुछ नियम बदलने वाले हैं, जिनका आम जनता की जेब पर काफी असर पड़ेगा। 1 नवंबर से लागू होने वाले इन बदलावों में बैंक अकाउंट के लिए कई नॉमिनेशन की शुरुआत, SBI कार्ड फीस में बदलाव और PNB लॉकर चार्ज में कमी शामिल है। पेंशन से जुड़े कई नियम भी बदलेंगे। आइए इन पर विस्तार से बात करते हैं।

बैंकिंग नॉमिनेशन नियम

बैंकिंग कानून अधिनियम, 2025, 1 नवंबर से लागू होगा, जिससे ग्राहक अपने अकाउंट में चार लोगों तक को जोड़ सकेंगे। यह फीचर डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी सर्विस पर लागू होगा। ग्राहक सभी नॉमिनी को बराबर शेयर दे सकते हैं और यह भी तय कर सकते हैं कि किसी भी स्थिति में प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होगा।

SBI कार्ड्स चार्ज स्ट्रक्चर

देश की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी SBI कार्ड्स ने अपने चार्ज स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए हैं। 1 नवंबर 2025 से, CRED, Cheq या MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप के ज़रिए स्कूल या कॉलेज की फीस देने वाले ग्राहकों को 1% फीस देनी होगी। हालांकि, अगर पेमेंट सीधे संस्थान की वेबसाइट या पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीन से किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा, ₹1,000 से ज़्यादा के वॉलेट लोडिंग ट्रांजैक्शन पर भी अब 1% फीस लगेगी।

PNB लॉकर चार्ज में कमी

PNB ने लॉकर किराए में बड़ी कमी की घोषणा की है, जिससे उसके ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। 16 अक्टूबर 2025 को जारी एक नोटिस के अनुसार, नई दरें बैंक की वेबसाइट पर पब्लिश होने के 30 दिन बाद से लागू होंगी।

लाइफ सर्टिफिकेट प्रोसेस

सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। 2025 में, यह प्रोसेस 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। 80 ​​साल या उससे ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने पर पेंशन रोकी जा सकती है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। यह मौका मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों और मृत पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध है।

