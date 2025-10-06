Bank Holiday Update : 7 अक्टूबर को देश भर के अधिकांश राज्यों में बैंक रहेंगे बंद

Bank Holiday Update : 7 अक्टूबर को देश भर के अधिकांश राज्यों में बैंक रहेंगे बंद

Bank Holiday Update(आज समाज) : मंगलवार को चार राज्यों में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। अन्य सभी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। अक्टूबर में कई प्रमुख त्यौहार हैं, जिसके कारण विभिन्न शहरों में अलग-अलग दिनों में बैंक अवकाश रहेगा।

इसलिए, यदि आप अक्टूबर में किसी काम से बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पहले अक्टूबर की बैंक अवकाश सूची देख लेनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंक अवकाश की सूची पहले ही जारी कर देता है। आइए जानें कि 7 अक्टूबर को किन राज्यों में बैंक अवकाश रहेगा। बैंक जाने से पहले, RBI की बैंक छुट्टियों के बारे में अवश्य जान लें।

कुछ शहरों में बैंक अवकाश घोषित

RBI ने कल, 7 अक्टूबर को कुछ शहरों में बैंक अवकाश घोषित किया है। केवल कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 7 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और चंडीगढ़ में बैंक बंद रहेंगे। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं, तो कल बैंक जाने की गलती न करें।

7 अक्टूबर, मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के अवसर पर बैंक अवकाश घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और चंडीगढ़ में मंगलवार को बैंक बंद रहेंगे। इन राज्यों के अलावा, कल पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे।

अक्टूबर में बैंक अवकाश की सूची:

त्योहारों का मौसम चल रहा है, जिसके कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन बैंक बंद रहेंगे। दिवाली, धनतेरस और करवा चौथ जैसे कई त्योहार आने वाले हैं।

  • 7 अक्टूबर, 2025 : महर्षि वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के अवसर पर कर्नाटक, ओडिशा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।
  • 10 अक्टूबर, 2025 : करवा चौथ के कारण हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।
  • 11 अक्टूबर : दूसरा शनिवार
  • 12 अक्टूबर : रविवार
  • 18 अक्टूबर, 2025 : काटी बिहू के अवसर पर असम में बैंक बंद रहेंगे।
  • 19 अक्टूबर : रविवार
  • 20 अक्टूबर, 2025 : इस दिन दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा होगी। त्रिपुरा, गुजरात, मिज़ोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और नागालैंड सहित कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
  • 21 अक्टूबर, 2025 : दिवाली अमावस्या, लक्ष्मी पूजा और गोवर्धन पूजा के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
  • 22 अक्टूबर: दिवाली, नव वर्ष और बलिपद्यामी के अवसर पर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।
  • 23 अक्टूबर: बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी रहेगी।
  • 27 अक्टूबर: छठ पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे।
  • 28 अक्टूबर: छठ पूजा (प्रातःकालीन अर्घ्य) के अवसर पर बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे।
  • 31 अक्टूबर: सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात में छुट्टी रहेगी।

बैंक अवकाश के दौरान भी एटीएम सेवाएँ 24/7 चालू रहेंगी। बैंक अवकाश के दौरान धन प्रेषण के लिए NEFT, IMPS और RTGS जैसी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी।

 