Bank Holiday Update : 25 अगस्त से 28 अगस्त तक कुल चार दिन बैंक रहेंगे बंद

Bank Holiday Update(आज समाज) : क्या आप भी अगले हफ्ते बैंक जाने की योजना बना रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको यह खबर ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज इस खबर में हम आपको अगले हफ्ते किन दिनों और तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे, इसकी जानकारी देंगे। आने वाले हफ्ते में बैंक कई दिन बंद रहेंगे। 25 अगस्त से 28 अगस्त तक कुल चार दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको किसी ज़रूरी काम से बैंक शाखा जाना है, तो आपको पहले ही सूची देख लेनी चाहिए।

त्योहार और राज्य की छुट्टियां शामिल

ये छुट्टियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई हैं, जिनमें त्योहार और राज्य की छुट्टियां शामिल हैं। अगस्त 2025 के लिए बैंक छुट्टियों की सूची: 25 अगस्त (सोमवार) – श्रीमंत शंकरदेव तिरोभाव के अवसर पर गुवाहाटी में बैंक बंद रहेंगे। 27 अगस्त (बुधवार) – मुंबई, बेलापुर, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, पणजी में गणेश चतुर्थी/संवत्सरी के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। 28 अगस्त (गुरुवार) – भुवनेश्वर, पणजी में गणेश चतुर्थी/नुआखाई के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

साप्ताहिक अवकाश (रविवार और शनिवार)

3 अगस्त (रविवार)

9 अगस्त (दूसरा शनिवार)

10 अगस्त (रविवार)

17 अगस्त (रविवार)

23 अगस्त (चौथा शनिवार)

24 अगस्त (रविवार)

31 अगस्त (रविवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार, देश भर के बैंक प्रत्येक रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। वहीं, पहले, तीसरे और पाँचवें शनिवार को बैंक खुला रहता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस सूची की समीक्षा करने के बाद ही बैंकिंग संबंधी कार्य करें।

डिजिटल बैंकिंग चालू रहेगी

इन छुट्टियों के दौरान बैंक शाखाएँ बंद रहेंगी; हालाँकि, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सहित डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ पूरी तरह से चालू रहेंगी।

