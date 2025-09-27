Bank Holiday In October : अक्टूबर में कई दिन बैंक रहेंगे बंद, देखे पूरी लिस्ट

Bank Holiday In October (आज समाज) : देश भर में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और सितंबर के आखिर में नवरात्रि के साथ त्योहारों का उत्साह और बढ़ गया है। अक्टूबर में दशहरा, करवा चौथ, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाएंगे, जिसका असर बैंक हॉलिडे पर पड़ेगा।
अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंक हॉलिडे की तारीखें अलग-अलग होंगी। इसलिए, यह जानना ज़रूरी है कि अक्टूबर में बैंक कब बंद रहेंगे, ताकि आप अपने ज़रूरी बैंकिंग काम समय पर कर सकें और किसी परेशानी से बच सकें।
बैंक हॉलिडे लिस्ट
- 1 अक्टूबर: नवरात्रि समाप्त, महानावमी, दशहरा – अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, ईटानगर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।
- 2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा – पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
- 3-4 अक्टूबर: दुर्गा पूजा – गंगटोक।
- 6 अक्टूबर: लक्ष्मी पूजा – अगरतला और कोलकाता।
- 7 अक्टूबर: महर्षि वाल्मीकि जयंती – बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और शिमला।
- 10 अक्टूबर: करवा चौथ – शिमला।
- 18 अक्टूबर: काटी बिहू – गुवाहाटी।
- 20 अक्टूबर: दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा – अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई सहित 25 बड़े शहर।
- 21 अक्टूबर: दिवाली अमावस्या और गोवर्धन पूजा – बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर।
- 22 अक्टूबर: दिवाली, विक्रम संवत नववर्ष, बलिपदामी और लक्ष्मी पूजा – अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और पटना।
- 23 अक्टूबर: भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया, चित्रगुप्त जयंती और लक्ष्मी पूजा – अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला।
- 27-28 अक्टूबर: छठ पूजा – कोलकाता, पटना और रांची। 31 अक्टूबर: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती – अहमदाबाद।
- साप्ताहिक छुट्टियों के कारण बैंक दूसरे और चौथे शनिवार (11 और 25 अक्टूबर) और सभी रविवार (5, 12, 19 और 26 अक्टूबर) को बंद रहेंगे।
ज़रूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लें
अपना ज़रूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लें – अक्टूबर में कई दिन बैंक बंद रहेंगे, इसलिए अपने ज़रूरी ट्रांज़ैक्शन पहले ही कर लें। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करें – छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करना आसान होगा। अगर आपको चेक या ड्राफ्ट जमा करने हैं, तो छुट्टी से पहले ही जमा कर लें। त्योहारों के दौरान कैश की ज़रूरत बढ़ सकती है, इसलिए पहले से ही पैसे निकाल लें।