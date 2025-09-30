Bank Hidden Charges : आइये जानते है कुछ ज़रूरी शुल्क जो काटते है हर साल आपके खाते से पैसा

Bank Hidden Charges(आज समाज) : आजकल, हर कोई बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करता है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। पैसे ट्रांसफर करना, चेक क्लियर करना या एटीएम से कैश निकालना, बैंकिंग सिस्टम हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ‘चार्ज’ के नाम पर हर साल आपके खाते से कितना पैसा कटता है? बैंक कुछ ऐसे छोटे शुल्क लगाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वे हमारे पैसे पर असर डालते हैं। आइए इन छह ज़रूरी शुल्कों के बारे में जानें।

कैश जमा और निकासी शुल्क

अधिकांश बैंक कुछ सीमा तक कैश जमा और निकासी पर कोई शुल्क नहीं लेते। लेकिन इस सीमा से ज़्यादा होने पर, बैंक ₹20 से ₹100 तक का शुल्क वसूलता है। यह शुल्क हर बार लगता है, इसलिए महीने में कई बार कैश निकालने से आपकी जेब पर काफी असर पड़ सकता है।

मिनिमम बैलेंस पेनल्टी

अगर आपके खाते में ज़रूरी मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है, तो बैंक हर महीने पेनल्टी लगाता है। यह राशि बैंक के नियमों और लोकेशन के आधार पर ₹50 से ₹600 तक हो सकती है। लाखों लोग इस बात को नज़रअंदाज़ करते हैं और धीरे-धीरे उनका काफी पैसा खर्च हो जाता है। शहरी इलाकों में यह पेनल्टी ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज़्यादा होती है।

NEFT और RTGS ट्रांसफर

हालांकि अधिकांश बैंक अब NEFT और RTGS ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लेते, लेकिन IMPS (इंस्टेंट मनी ट्रांसफर) पर शुल्क लगता है। यह शुल्क ₹1 से ₹25 तक हो सकता है और बार-बार ट्रांसफर करने पर यह काफी महंगा पड़ सकता है। यह शुल्क इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की सुविधा के लिए लिया जाता है।

SMS अलर्ट शुल्क

जब भी आपके खाते में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो आपको जो SMS मिलता है, वह भी मुफ्त नहीं है। बैंक हर तिमाही (तीन महीने) में SMS अलर्ट के लिए ₹15 से ₹25 का शुल्क लेते हैं। यह राशि सालाना लगभग ₹100 तक हो सकती है और इससे बैंक को अपने लाखों ग्राहकों से काफी कमाई होती है।

चेकबुक के लिए शुल्क

बैंक आमतौर पर कुछ चेक की प्रतियां मुफ्त देते हैं, लेकिन उसके बाद हर अतिरिक्त चेकबुक के लिए शुल्क लेते हैं। अगर आप ₹1 लाख से ज़्यादा का चेक क्लियर करते हैं, तो आपको ₹150 तक का क्लियरिंग शुल्क भी देना पड़ सकता है। यह उन लोगों के लिए अतिरिक्त खर्च है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं।

ATM से मुफ्त कैश निकालने की सुविधा

हर बैंक महीने में 4-5 बार ही ATM से मुफ्त कैश निकालने की सुविधा देता है। इसके बाद, हर निकासी पर ₹20 से ₹50 तक का शुल्क लगता है। अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो शुल्क और भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा, डेबिट कार्ड पर सालाना मेंटेनेंस शुल्क भी ₹100 से ₹500 तक होता है। अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो बैंक नया कार्ड जारी करने के लिए ₹50 से ₹500 तक का शुल्क ले सकता है।