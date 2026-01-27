Bank Strike Today : आज बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल

लेन-देन होगा प्रभावित, ऑनलाइन बैंकिंग रहेगी जारी
Bank Strike Today (आज समाज), नई दिल्ली : मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी यूनियनों की आज एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी। हड़ताल का ऐलान बैंक यूनियनों ने पिछले दिनों ही कर दिया था। बैंकों की हड़ताल के चलते आज बैंकों में कार्य नहीं होगा जिससे कुछ लोगों के कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हड़ताल के दौरान डिजिटल बैंकिंग जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड पेमेंट आदि सही तरीके से काम करते रहें, क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम (चेक, ट्रांजैक्शन आदि) प्रभावित न हों, सरकारी कामकाज से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं जारी रहें, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सेवा देने वाले बैंक प्रतिनिधि) के जरिए सेवाएं चलती रहें।
सोमवार को बैंक और सरकार प्रतिनिधियों में हुई बैठक
बैंक यूनियनों की तरफ से मंगलवार को पूरे दिन की हड़ताल के एलान के बाद सरकार और बैंकों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सोमवार एक जरूरी बैठक हुई। यह बैठक वित्तीय सेवा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई। इसमें स्टेट बैंक आॅफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में बैंकों को निर्देश दिए गए कि हड़ताल के बावजूद ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो और बैंकिंग सेवाएं सुचारु रूप से चलती रहें।
इसलिए हो रही है हड़ताल
यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम आॅफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने बुलाई है। यह नौ बैंक यूनियनों और संगठनों का समूह है। इनकी मुख्य मांग है बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाए, यानी शनिवार और रविवार दोनों को छुट्टी मिले। आॅल इंडिया बैंक आॅफिसर्स कन्फेडरेशन के अनुसार, 22 और 23 जनवरी को वित्तीय सेवा विभाग के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें कोई पक्की समय-सीमा तय नहीं हुई।
इसलिए यूनियनों ने कहा है कि ‘हड़ताल का फैसला कायम है।’ यानी, बातचीत के बावजूद हड़ताल फिलहाल टाली नहीं गई है। सूत्रों के मुताबिक बैंकों ने भरोसा दिलाया है कि एटीएम में पर्याप्त कैश भरा गया है, जरूरत पड़ने पर समय पर कैश दोबारा डाला जाएगा, नकदी की कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि यह माना गया है कि हड़ताल की वजह से बैंक शाखाओं में कामकाज थोड़ा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कई कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे।