Bangladesh Violence : बॉर्डर पर कट्टरपंथियों का प्रदर्शन, मंदिरों के बाहर हंगामा; भारतीय सेना हाई अलर्ट

By
Mohit Saini
-
0
105
Bangladesh Violence : बॉर्डर पर कट्टरपंथियों का प्रदर्शन, मंदिरों के बाहर हंगामा; भारतीय सेना हाई अलर्ट
Bangladesh Violence : बॉर्डर पर कट्टरपंथियों का प्रदर्शन, मंदिरों के बाहर हंगामा; भारतीय सेना हाई अलर्ट

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में तनाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि विपक्षी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद शुक्रवार को इस्लामी कट्टरपंथियों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। इंकलाब मंच और जमात समर्थकों सहित कट्टरपंथी समूहों ने बेनापोल से भारत-बांग्लादेश सीमा तक एक बड़ा मार्च निकाला, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की मांग की गई।

चटगांव में, चरमपंथी चंद्रनाथ मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए और भड़काऊ धार्मिक नारे लगाए। राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों ने तोपखाना रोड पर शिल्पी गोष्ठी सांस्कृतिक केंद्र को भी घेर लिया।

हादी का शव लौटने के बाद हिंसा भड़की

हादी का शव शुक्रवार शाम को सिंगापुर से ढाका लाया गया। अंतरिम राष्ट्रपति मुहम्मद यूनुस के प्रशासन ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया, और अंतिम संस्कार शनिवार को होना था। हालांकि, इसके तुरंत बाद अशांति फिर से भड़क उठी, क्योंकि हिंसक भीड़ ने उदिची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय में आग लगा दी, जो एक सांस्कृतिक संगठन है जो कट्टरपंथी उग्रवाद के खिलाफ बोलने के लिए जाना जाता है।

भारतीय सेना अलर्ट पर

बढ़ती अशांति के बीच, भारतीय सेना पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी ने भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। सीमा पार हिंसा फैलने के डर से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं।

सरकार पर अशांति फैलाने की अनुमति देने का आरोप

सूत्रों का दावा है कि यूनुस प्रशासन ने कथित तौर पर भीड़ को “खुली छूट” दी, और ढाका में हिंसा फैलने के बावजूद पुलिस या सेना की तैनाती में लगभग दो घंटे की देरी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख मीडिया कार्यालयों और एक अवामी लीग सुविधा में आग लगा दी।

राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि यूनुस 12 फरवरी को होने वाले चुनावों में देरी को सही ठहराने के लिए अशांति को बढ़ावा दे रहे हैं। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगने और बीएनपी नेता तारिक रहमान के 25 दिसंबर को लंदन से लौटने के साथ, यह अशांति बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल सकती है। पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर अस्थिरता के बीच चुनाव होते हैं तो जमात के कट्टरपंथियों को चुनावी ताकत मिल सकती है।

ढाका के पास हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

ढाका के पास भालुका के पास एक चौंकाने वाली घटना के बाद तनाव और बढ़ गया, जहां दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की कथित “धार्मिक अपमान” के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि उसके नग्न शव को एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई, और एक वायरल वीडियो में भीड़ को धार्मिक नारे लगाते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Also Read: आज पश्चिम बंगाल में मोदी की मेगा रैली! 3200 करोड़ की सौगात, असम का दौरा भी तय