Bangladesh Updates: शरियतपुर के खोकन चंद्र दास हत्याकांड में तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Khokan Chandra Das Murder Updates, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश के शरियतपुर में हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास (50) की हत्या करने वाले तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ एडवाइजर के प्रेस विंग के अनुसार देश की एलीट फोर्स और रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने आज रविवार को यह जानकारी दी। खोकन दास शरियतपुर के एक फामेर्सी मालिक और एजेंट थे।

नामजद संदिग्ध सोहाग, रब्बी और पलाश

आरएबी-8 और ढाका में इंटेलिजेंस विंग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी कमांडर एएसपी शाहजहां के नेतृत्व में आरएबी-14, सीपीसी-2, किशोरगंज कैंप की एक टीम ने शनिवार रात करीब एक बजे एक आपरेशन के दौरान किशोरगंज के बाजितपुर इलाके से नामजद संदिग्धों सोहाग (Sohag), रब्बी (Rabbi) और पलाश (Palash) को गिरफ्तार किया। शरियतपुर की पुलिस अधीक्षक रौनक जहां ( Raunak Jaha) ने बताया कि अपनी मौत से पहले, पीड़ित खोकन दास ने आरोपियों के नाम बताए थे। उन्होंने आगे बताया कि परेश दास के बेटे खोकन दास एक दवा दुकान के मालिक और एजेंट थे।

खोकन दास कारोबार बंद करके लौट रहे थे घर

खोकन चंद्र दास (Khokan Chandra Das) 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे केहरभंगा बाजार में अपना कारोबार बंद करके घर लौट रहे थे। जब वह अपने घर के पास तिलाई इलाके में पहुंचे, तो 3-4 अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से उन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उन्हें कई चोटें आईं और उनके पास मौजूद नकदी छीन ली गई। यह महसूस करने के बाद कि पीड़ित ने उनमें से कुछ को पहचान लिया है, हमलावरों ने उसके शरीर और चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी, ताकि उसे मार सकें।

ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत

खोकन चंद्र दास की चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग गए। बाद में, स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल और जले हुए खोकन दास को बचाया और उन्हें शरियतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जब उनकी हालत बिगड़ी, तो डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान बाद में उनकी मौत हो गई।

