Bangladesh Unrest: सरकार के साथ सहयोग करें, हिंसा से बचें प्रदर्शनकारी : इंकलाब मंच

इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद हो रहे उग्र प्रदर्शन

Bangladesh Violent Protests, (आज समाज), ढाका: पड़ोसी देश बांग्लादेश में इंकलाब मंच (Inqilab Manch) के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी (Sharif Usman bin Hadi) की मौत के बाद जारी प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। राजधानी ढाका व देश के अन्य भागों में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों व मीडिया हाउसेज को निशाना बना रहे हैं। स्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि राजधानी में सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने नागरिकों से शांत रहने और संयम बरतने की अपील की।

सरकार के साथ सहयोग करें, हिंसा से बचें : इंकलाब मंच

हादी पर 12 दिसंबर को एक कैंपेन के दौरान गोली चलाई गई थी। सिर में गोली लगने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। इंकलाब मंच ने जनता से हिंसा, तोड़फोड़ व आगजनी से बचने का आग्रह किया है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। मंच ने गुरुवार देर रात एक फेसबुक पोस्ट में कहा, विनाश और आग के जरिए, कुछ समूह बांग्लादेश को एक अप्रभावी बनाने का लक्ष्य रखते हैं। वे हमारे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को कमजोर करना चाहते हैं। आपको समझना होगा। जैसे-जैसे फरवरी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सोचिए कि अगर देश में अशांति पैदा होती है तो किसे सच में फायदा होगा।

शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की कोशिश

इंकलाब मंच ने कहा है कि बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने के लिए, सरकार के साथ पूरा सहयोग करें और हिंसा से बचें। सूत्रों के अनुसार देश भर में हिंसा फैल गई है। उपद्रवियों ने डेली स्टार और प्रोथोम आलो जैसे मीडिया हाउस के कार्यालयों में तोड़फोड़ की है। शेख मुजीबुर रहमान के आंशिक रूप से तोड़े गए घर को भी उन्होंने निशाना बनाया है। उपद्रवियों घर के बचे हुए हिस्से को तोड़ने की कोशिश की और वहां पूर्व पीएम शेख हसीना के पोस्टर में उन्हें आग लगाते देखा गया।

हादी की 18 दिसंबर को चोटों के कारण हुई मौत

गोली लगने के बाद हालत गंभीर में शरीफ उस्मान बिन हादी को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल (SGH) के न्यूरोसर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को हत्या की कोशिश में लगी चोटों के कारण मौत हो गई।

छात्र नेता के लिए एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा

मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) ने अगस्त 2024 में हसीना को हटाए जाने के तीन दिन बाद पद संभाला था। उन्होंने छात्र नेता के लिए एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। गुरुवार देर रात राष्ट्र के नाम टेलीविज़न पर दिए गए संबोधन में, यूनुस ने हादी की मौत की घोषणा की और उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई का वादा किया। यूनुस ने कहा, आज मैं आपके सामने बहुत दुखद खबर लेकर आया हूं। जुलाई विद्रोह के निडर अग्रिम पंक्ति के लड़ाके और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे।

