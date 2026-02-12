Bangladesh Poll Updates: जमात-ए-इस्लामी, एनसीपी, बीएनपी के दिग्गजों ने किया मतदान

13 फरवरी की सुबह आफिशियली नतीजों की घोषणा

Bangladesh Parliamentary Elections, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश 13वें संसदीय चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है और जमात-ए-इस्लामी, नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के खास नेताओं ने अपना वोट डाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मतदान के बाद कुछ नेताओं ने पत्रकारों के साथ बात कर अपनी-अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। वोटिंग देश के पॉलिटिकल इतिहास में एक अहम पल है क्योंकि यह एक नए दौर में जा रहा है।

हमारी पार्टी बनाएगी सरकार

एनसीपी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने लोगों से पोलिंग सेंटर पर जाने और बिना किसी डर के अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैंने बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी का पहला वोट डाला है। मैं सभी से वोट डालने की अपील करता हूं।

देश भर के 299 चुनाव क्षेत्रों में एक साथ हो रही वोटिंग

बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बताया कि 13वें नेशनल इलेक्शन और रेफरेंडम 2026 के लिए वोटिंग देश भर के 299 चुनाव क्षेत्रों में एक साथ हो रही है और यह सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिना किसी ब्रेक के चलेगी। मतदान के लिए वोटर्स सुबह जल्दी निकल आए। स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे से ही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। लगातार वोटिंग और सही इंतजाम ने अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक वोटर्स के लिए एक अहम दिन को दिखाया।

बेगमों की लड़ाई

पार्लियामेंट्री चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत और उनकी पुरानी दुश्मन शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर चल रहे बैन के बाद बड़े बदलाव हुए हैं। इस चुनाव को एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देश दशकों पुराने ‘बेगमों की लड़ाई’ के दौर से आगे बढ़ना चाहता है। वोटों की गिनती शाम 4 बजे शुरू होगी। गिनती पूरी होने के बाद, चुनाव आयोग 13 फरवरी की सुबह आफिशियली नतीजों की घोषणा करेगा।

