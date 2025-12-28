Dhaka Police Hadi Murder, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश में हाल ही में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर वहां की पुलिस न दावा किया है कि हादी की हत्या करने आलमगीर शेख और फैसल करीम मसूद सीमा पार भारत भाग गए हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner) एसएन नजरुल इस्लाम (S.N. Nazrul Islam) ने मामले में कहा है कि स्थानीय लोगों की मदद लेकर दोनों हत्यारे भारत में घुसे हैं।

हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश किया

एसएन नजरुल इस्लाम ने कहा है कि आरोपी आलमगीर और फैसल ने हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश किया है। बांग्लादेश की एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ढाका पुलिस ने कहा है कि सीमा पार पर आलमगीर और फैसल को सबसे पहले पुर्ति नाम के व्यक्ति ने रिसीव किया। फिर वे सामी नाम के टैक्सी ड्राइवर ने दोनों को मेघालय के तुरा सिटी तक पहुंचाया।

भारतीय अधिकारियों ने सामी और पुर्ति को हिरासत में लिया

डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि पुलिस को अनौपचारिक सूचना मिली है कि भारत में हादी के दोनों हत्यारों की मदद करने वाले सामी और पुर्ति को भारतीय अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है और बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस लाने के प्रयास में जुट गई है। उन्हें वापस स्वदेश लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एसएन नजरुल इस्लाम ने बताया कि आरोपियों को वापस लाने के लिए भारतीय अधिकारियों से औपचारिक व अनौपचारिक लेवल पर संपर्क में रखा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जा सके।

हादी को 12 दिसंबर को मारी गोली, 18 को मौत

बता दें कि इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी को 12 दिसंबर को गोली मार दी गई थी। 18 दिसंबर को सिंगापुर में उनकी मौत हो गई थी। इसके विरोध में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और छिटपुट वारदातों का सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक प्रदर्शन व हिंसा से जुड़ी की खबरें अब भी सामने आ रही हैं, जिसके कारण देश में लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

हिंदू शख्स की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या

हादी की मौत के ठीक बाद चटगांव में एक हिंदू शख्स की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में भारत में कोलकाता से जम्मू तक प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश के नए राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के एक नेता पर भी हाल ही में हमला हुआ। इसके बाद एनसीपी के मोहम्मद मुतालिब सिकदर को गोली मार दी गई। सिकदर के सिर पर चोट आई है। उन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

