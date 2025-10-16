Bangladesh News: बीएनपी ने युनुस सरकार को दी सेना टकराव से बचने की चेतावनी

BNP Warns Yunus Intrim Govt, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद युनुस और मुख्य राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच लगता है इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह इसलिए क्योंक बीएनपी ने युनुस को सेना से किसी तरह के टकराव से बचने की वार्निंग दी है। बता दें कि बीएनपी देश की मुख्य राजनीतिक पार्टी है।

बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने हाल ही में इमरजेंसी मीटिंग की है इस दौरान उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि यूनुस सरकार सशस्त्र बलों से बेहतर संबंध बनाकर रखे। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, अगले वर्ष फरवरी में आम चुनाव होंगे और इससे पहले पार्टी किसी तरह का कोई जोखिम नहीं सहेगी।

बीएनपी के सदस्य ने चेताया है कि पूर्व नेतृत्व व उनके सहयोगी अवामी लीग अंतरिम सरकार और सेना के बीच मतभेदों का लाभ उठा सकते हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीजे) ने गत सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अलावा 16 एक्टिव आर्मी आॅफिसर्स व 14 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

