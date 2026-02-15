Bangladesh: बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता

चीन व पाकिस्तान समेत 13 देश आमंत्रित

Bangladesh-India Relations, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के प्रमुख तारिक रहमान (Tarique Rahman) के नेतृत्व वाली बांग्लादेश (Bangladesh) की नई चुनी हुई सरकार की ओर से कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह (swearing-in ceremony) में शामिल होने के लिए भारत को भी न्योता दिया गया है। नई सरकार मंगलवार को शपथ लेगी और अंतरिम सरकार (Interim Government) के चीफ एडवाइजर (Chief Adviser), प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस (Professor Muhammad Yunus) ने भारत के अलावा चीन व पाकिस्तान सहित 13 देशों के नेताओं को समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है।

भारत, पाक व चीन के अलावा ये देश बुलाए

डिप्लोमैटिक सूत्रों के मुताबिक, भारत, चीन व पाकिस्तान के अलावा आमंत्रित किए गए देशों में सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मालदीव, यूनाइटेड अरब अमीरात, भूटान, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं। नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह नेशनल पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में होगा। इससे पहले, बीएनपी नेता एएनएम एहसानुल हक मिलन ने शनिवार को उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले सरकारी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा।

सबके दोस्त, किसी से कोई दुश्मनी नहीं पर जोर

ढाका में मीडिया से बातचीत के दौरान कार्यक्रम में साउथ एशियन नेताओं को बुलाने के सवाल पर कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, पर उम्मीद है कि वे सभी को बुलाएंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जाना चाहिए। यह आम तौर पर अच्छा व्यवहार है और मुझे उम्मीद है कि आॅर्गनाइजर ऐसा करेंगे व पूरी दुनिया हमारे साथ होगी। एहसानुल हक मिलन ने पार्टी के सबको साथ लेकर चलने वाली विदेश नीति के नजरिए “सबके दोस्त, किसी से कोई दुश्मनी नहीं पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के लिए तारिक रहमान को दी है बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी के चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद तारिक रहमान को अपनी शुभकामनाएं दी थीं। बांग्लादेश के लीडरशिप लैंडस्केप में यह एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव था। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, कहा, बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी को अहम जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपकी लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है।

बीएनपी ने 299 में से जीती हैं 211 सीटें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ मिलकर हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। बांग्लादेशी की 300 सीटों वाली पार्लियामेंट में 299 सीटों के लिए 12 फरवरी 2026 को मतदान हुआ और इनमें से तारिक रहमान की लीडरशिप में बीएनपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर 211 सीटें जीती हैं। बहुमत का आंकड़ा 151 सीट है।

इस्लामिस्ट जमात-ए-इस्लामी अलायंस मुख्य विपक्ष

यह जीत देश में एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव है। यह 2024 के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद पहला चुनाव था, जिसमें लंबे समय से लीडर रहीं शेख हसीना को हटा दिया गया था। इस्लामिस्ट जमात-ए-इस्लामी अलायंस मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरा। वोटर टर्नआउट लगभग 59 प्रतिशत था, और गवर्नेंस सुधारों पर एक संवैधानिक रेफरेंडम पास हो गया। नतीजों ने बांग्लादेश के राजनीतिक स्पेक्ट्रम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेमोक्रेटिक रिन्यूएशन की उम्मीदों के बीच रिएक्शन शुरू कर दिए।

