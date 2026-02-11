Bangladesh Elections: देश में आम चुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर

Bangladesh Elections: देश में आम चुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर
  • दीवारों पर चिपकाने के बजाय रस्सियों से सहारे टांगे पोस्टर
  • चुनाव कानूनों के तहत दीवारों पर पोस्टर चिपकाना मना है

Bangladesh General Elections (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश 12 फरवरी (कल) आम चुनाव के लिए मतदान होना है। देश में यह 13वां नेशनल पार्लियामेंट्री चुनाव है और इसके साथ-साथ सरकार देश में एक नेशनल रेफरेंडम भी करवाने वाली है। राजधानी ढाका समेत देश भर के स्कूलों और पब्लिक बिल्डिंग्स को इस मौके पर पुरानी परंपरा के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में बदला जा रहा है। ढाका के मीरपुर में स्थित एक एलिमेंट्री स्कूल, आनंद निकेतन गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय, वोटर्स को आसानी से वोट डालने के लिए पोलिंग सेंटर के तौर पर काम करके इस प्रैक्टिस का एक उदाहरण है।

13 फरवरी को आज सकते हैं परिणाम

अधिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण वोटिंग प्रोसेस पक्का करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और नतीजे शुक्रवार, 13 फरवरी को आने की उम्मीद है। ये चुनाव 2024 में स्टूडेंट्स की अगुवाई में हुए बड़े विद्रोह के 18 महीने बाद हो रहे हैं, जिसके कारण लंबे समय से प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अवामी लीग का दबदबा खत्म हो गया, जिससे बेहतर जवाबदेही और डेमोक्रेटिक सुधारों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

300 सीटों में से 299 पर 12.77 करोड़ एलिजिबल वोटर्स

20 दिन का प्रचार अभियान 10 फरवरी को आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ और उसके बाद अब फोकस एक दिन की वोटिंग पर आ गया है, जिसमें 300 पार्लियामेंट्री सीटों में से 299 पर 12.77 करोड़ से ज्यादा एलिजिबल वोटर्स शामिल हैं, जबकि एक सीट पर कैंडिडेट की मौत की वजह से वोटिंग टाल दी गई है। वोटर्स जुलाई नेशनल चार्टर पर एक नेशनल रेफरेंडम में भी फैसला करेंगे, जिसमें बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सुधारों का जिक्र है।

कैंपेन के दौरान केवल ब्लैक-एंड-व्हाइट पोस्टर लगाए 

चुनाव आयोग के दिशानिर्देश का पालन करते हुए, कैंपेन के दौरान केवल ब्लैक-एंड-व्हाइट पोस्टर ही लगे और प्रत्याशियों ने उन्हें सीधे दीवारों पर लगाने के बजाय रस्सियों का इस्तेमाल करके टांगा। चुनाव कानूनों के तहत दीवारों पर पोस्टर चिपकाना मना है। रस्सियों से टंगे पोस्टरों से राजधानी ढाका की सड़कें एक खास मोनोक्रोमैटिक लुक दे रही हैं।

