Bangladesh Breaking: बांग्लादेश में जोरदार भूकंप, पश्चिम बंगाल तक असर 

By
Vir Singh
-
0
55
Bangladesh Breaking
Bangladesh Breaking: बांग्लादेश में जोरदार भूकंप, पश्चिम बंगाल तक असर 
  • ढाका के घोरासल में था भूकंप का केंद्र 

Earthquake In Bangladesh, ढाका/कोलकाता: बांग्लादेश में शुक्रवार सुबह 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। पूरे पश्चिम बंगाल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप सुबह 10.08 से 10.10 बजे के बीच कोलकाता, मालदा, नादिया, कूच बिहार और कई दूसरे जिलों में कुछ सेकंड के लिए महसूस किया गया। दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर समेत बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए।

ये भी पढ़ें : Israel–Hamas War : युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी

नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के कई हिस्सों में भी झटके

संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के अलावा, नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का सेंटर ढाका के घोरासल में था और भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, शुक्रवार सुबह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आए दो मीडियम-इंटेंसिटी वाले भूकंपों के बाद यह तीसरा भूकंप है।

ये भी पढ़ें : Philippines Earthquake : फिलीपींस में भूकंप से 31 लोगों की मौत

साल्ट लेक सेक्टर में कुछ सेकंड तक हिलते रहे पंखे

साल्ट लेक सेक्टर 3 (Salt Lake Sector 3) के एक सोशल मीडिया यूज़र ने कहा कि पंखे और सोफ़ा कम से कम सात से आठ सेकंड तक हिलते रहे। हालांकि, नुकसान या किसी के हताहत होने की तुरंत कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। भूकंप के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर कई विज़ुअल आने लगे, जिसमें लोकल लोग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा होते दिख रहे थे।

टेस्ट मैच में भी कुछ देर के लिए रुकावट आई

भूकंप की वजह से ढाका में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच में भी कुछ देर के लिए रुकावट आई। हालांकि, कुछ मिनट बाद खेल फिर से शुरू हो गया और किसी नुकसान की खबर नहीं है।

ये भी पढ़ें : Earthquake News: फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी