18 दिन में हिंदू व्यक्ति की यह छठी हत्या

आइस फैक्ट्री के मालिक को सरेआम गोली

One More Hindu Killed In Bangladesh, (आज समाज), ढाका : बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब शरत चक्रवर्ती मणि (Sharat Chakraborty Mani) नाम के एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। वारदात राजधानी ढाका की है। व्यक्ति की 40 वर्ष है और बताया जा रहा है कि सोमवार रात को हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला करके शरत चक्रवर्ती की हत्या की है।

किराने की दुकान चला रहे थे शरत चक्रवर्ती

इलाके के लोगों और वारदात के चश्मदीदों ने दावा किया है कि यह हमला तब हुआ जब शरत चक्रवर्ती मणि पलाश उपज़िला के चारसिंदूर बाज़ार में अपनी किराने की दुकान चला रहे थे। हमलावर कथित तौर पर अचानक आए और तेज़ हथियारों से उन पर हमला करने के बाद मौके से भाग गए। स्थानीय मीडिया ने बताया कि उन्हें गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। यह घटना पिछले 18 दिनों में बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की छठी रिपोर्ट की गई हत्या है।

शरत चक्रवर्ती मणि ने देश में हिंसा पर जताई थी चिंता

स्थानीय मीडिया का कहना है कि 19 दिसंबर को शरत चक्रवर्ती मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में हिंसा पर चिंता जताई थी। उन्होंने पोस्ट में अपने जन्मस्थान को मौत की घाटी बताया था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मणि की हत्या से पहले यह हत्या सोमवार को जेसोर में एक और हिंदू व्यक्ति की कथित हत्या कर दी गई। प्रथम आलो ने बताया कि जेसोर के मोनिरामपुर इलाके में आइस फैक्ट्री के मालिक राणा प्रताप बैरागी (Rana Pratap Bairagi) को सरेआम गोली मार दी गई।

अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे राणा प्रताप बैरागी

मीडिया के अनुसार, राणा प्रताप का कपालिया बाज़ार, मोनिरामपुर में एक आइस बनाने का कारखाना था और वह नरेल से प्रकाशित होने वाले अखबार दैनिक बीडी खबर’ के कार्यकारी संपादक भी थे। मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने उन्हें आइस फैक्ट्री से बाहर बुलाया। इसके बाद हत्यारे उनको एक गली में ले गए और फिर सिर में करीब से गोली मारकर मौके से फरार हो गए। प्रथम आलो ने बताया कि राणा प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई।

मोनिरामपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज मोहम्मद रज़ीउल्लाह खान ने प्रथम आलो को बताया कि शव बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने हत्या के पीछे का मकसद नहीं बताया है और जांच जारी है। पिछले कुछ हफ्तों में, अल्पसंख्यक समूहों पर हमलों और बढ़ती असुरक्षा को उजागर करने वाली रिपोर्टें आई हैं।

खोकन दास की पेट्रोल डालकर कर दी है हत्या

एक हालिया दुखद घटना ने राष्ट्रीय ध्यान खींचा जब एक हिंदू व्यक्ति, खोकन चंद्र दास (Khokan Chandra Das), नए साल की पूर्व संध्या पर आग लगाए जाने के बाद चोटों के कारण दम तोड़ दिया। हमलावरों ने कथित तौर पर उन पर तेज़ हथियारों से हमला किया, उनके शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। खुद को बचाने की कोशिश में दास सड़क के किनारे पास के एक तालाब में कूद गए। उनकी चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर भाग गए लोगों ने दास को बचाया और शुरू में उन्हें शरियतपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें बाद में उसी रात ढाका रेफर कर दिया गया। बाद में उन्होंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

