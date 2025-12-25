Bangladesh: 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान

Bangladesh Tarique Rahman, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ( Tarique Rahman) 17 साल के वनवास के बाद आज ढाका पहुंचे। पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी ज़ायमा रहमान के साथ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रहमान बांग्लादेश (Bangladesh BNP) एयरलाइंस की फ्लाइट से वह ढाका पहुंचे।

ढाका में पार्टी समर्थकों को करेंगे संबोधित

बीएनपी स्टैंडिंग कमेटी (BNP Standing Committee) के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद (Salahuddin Ahmed) ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तारिक रहमान ढाका में पार्टी समर्थकों को एक छोटा सा भाषण देंगे। इसके अलावा तारिक रहमान अपनी मां और बीएनपी के चेयरपर्सन खालिदा ज़िया से भी मिलेंगे, जिनका फिलहाल ढाका के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

रजिस्टर्ड वोटर की औपचारिकताएं भी पूरी करेंगे रहमान

स्थानीय मीडिया ने बताया कि तारिक रहमान रजिस्टर्ड वोटर बनने की औपचारिकताएं भी पूरी करेंगे। उनका बांग्लादेश लौटना ऐसे समय में हुआ है जब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश का 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव अगले साल 12 फरवरी को होगा।

हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच का रहमान का लौटना अहम

ढाका और सिलहट में नेता का स्वागत करने के लिए भारी भीड़ जमा है और उम्मीद है कि तारिक रहमान अपने घर तक रोड शो करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक 17 साल के ‘वनवास’ के बाद अपने घर लौट रहे हैं, जो देश की राजनीतिक स्थिति में एक संभावित बदलाव का संकेत है। वह बोगरा में अपने पिता की कब्र पर भी जा सकते हैं। हाल ही में हुआ ‘जुलाई विद्रोह’ और शेख हसीना को हटाए जाने के बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के बीच तारिक रहमान का स्वदेश लौटना अहम माना जा रहा है।

