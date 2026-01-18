Saudi Arabia: सऊदी अरब में पैकेजिंग और डिस्पोजेबल चीजों पर अल्लाह का नाम लिखने पर प्रतिबंध

पवित्र नाम के अनादर को रोकने और धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के मकसद से उठाया गया कदम

Saudi Arabia, (आज समाज), नई दिल्ली: सऊदी में अब कई चीजों में अल्लाह का नाम नहीं लिखा जाता है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। सऊदी के वाणिज्य मंत्रालय के तहत अब देश में पॉलीथीन समेत कई ऐसी चीजें जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है उन पर खुदा का नाम नहीं लिखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद अल्लाह के पवित्र नाम को ऐसे सामान पर लिखे जाने से रोकना है, जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है या जिन्हें इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है।

सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर बैग, पैकेजिंग और ऐसी कई चीजें जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद फेंका जाता है, या उनका अनादर होने की आशंका होती है, उन पर अल्लाह का नाम लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अब्दुलरहमान अल हुसैन ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह कदम धार्मिक पवित्रता की रक्षा करने और किसी भी तरह के अपमान को रोकने के लिए उठाया गया है।

किन चीजों पर लगा बैन

अल हुसैन ने बताया कि यह प्रतिबंध उन चीजों पर लागू होगा, जिनका आमतौर पर व्यापारिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शॉपिंग बैग, उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार की चीजें। खास तौर पर वो चीजें जो थोड़े समय के इस्तेमाल के लिए होती हैं या जिन्हें बाद में फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों का अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाता है या उन्हें कूड़े में डाल दिया जाता है, जिससे पवित्र नामों का अनादर होने का खतरा रहता है।

मंत्रालय ने क्यों उठाया कदम

मंत्रालय के आधिकारिक एक्स एक्स अकाउंट पर जारी बयान में अब्दुलरहमान अल हुसैन ने कहा कि यह फैसला अल्लाह के पवित्र नामों का सम्मान बनाए रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अल्लाह के नामों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है, इसलिए उन्हें ऐसी चीजों पर नहीं लिखा जाना चाहिए, जिन्हें लापरवाही से इस्तेमाल किया जा सकता है या फेंक दिया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने दोहराया कि सभी दुकानों को ऐसे बैग और पैकेजिंग पर अल्लाह का नाम इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जिनके साथ अनादर होने की आशंका हो।

लिया जाएगा सख्त एक्शन

मंत्रालय ने देशभर के चैंबर्स आॅफ कॉमर्स से भी अपील की कि वो इस निर्देश को औपचारिक रूप से अपने सदस्यों और सभी व्यावसायिक संस्थानों तक पहुंचाएं। साथ ही मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि वो पूरे सऊदी अरब के बाजारों में इस नियम के पालन की निगरानी करेगा और जो भी व्यवसाय इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का सम्मान सुनिश्चित करना मकसद

अधिकारियों का कहना है कि यह नया नियम बड़े कानूनों का ही हिस्सा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार करते समय देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का सम्मान बना रहे। जिन चीजों को फेंका जा सकता है या जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उन पर अल्लाह का पवित्र नाम लिखने पर रोक लगाकर सरकार चाहती है कि हर जगह धार्मिक सम्मान और मर्यादा बनी रहे।

ये भी पढ़ें: प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस में झड़प, पालकी रोकी, स्नान नहीं कर पाए शंकराचार्य