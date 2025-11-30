Balochistan Blasts, (आज समाज) : पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर हिंसा की आग में धधक रहा है। यहां सिर्फ 24 घंटे के दरमियान एक के बाद एक कम से कम सात धमाके हुए। संदिग्ध उग्रवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में कई जगहों को निशाना बनाया।

दो सुरक्षा गार्ड घायल

हालाँकि इस धमाकों में किसी की मौत नहीं हुए, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो सुरक्षा गार्ड घायल हो गए है। इन धमाकों से राजधानी में दहशन फैल गई है और लोग डर के साये में जी रहे है। बता दें कि इस कथित हमले में उग्रवादियों ने पुलिस, एंटी-टेरर यूनिट, रेलवे एवं एक निर्माण कंपनी पर एक साथ निशाने साधे, जिससे क्षेत्र में कुछ ही पलों में अफरा–तफरी मच गई।

पटरी टूट गई, जिस वजह से पूरी रेल सेवा निलंबित करनी पड़ी

इन धमाकों से रेल की पटरी टूट गई, जिस वजह से पूरी रेल सेवा निलंबित करनी पड़ी। उल्लेखनीय है पिछले कुछ महीनों से बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन सुरक्षाबलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और हमले किये जा रहे हैं। हालाँकि अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह अथवा संगठन ने नहीं ली है।

डिप्टी पीएम ने तालिबान से उग्रवादियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की

वहीं पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने शनिवार को मीडिया के सामने दावा किया था कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान से करीब 4 हजार सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20 हजार से ज्यादा घायल हुए हैं। डार ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना कर पड़ा है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम ने तालिबान से उग्रवादियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की।

