Panchaang And Rashifal: वृषभ, कर्क सहित 5 राशियों पर अपनी कृपा बरसाएंगे बजरंगबली

आज धन योग का बन रहा उत्तम संयोग

Panchaang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 26 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और साध्य योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:56 – 12:47 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 15:33 – 17:09 मिनट तक रहेगा।

चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय 05:59 और सूर्यास्त 18:44 पर होगा। 26 अगस्त को धन योग का उत्तम संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में बजरंगबली वृषभ, कर्क सहित 5 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं।

राशिफल