Haryana Weather Update: हरियाणा के बहादुरगढ़ और रोहतक की हवा सबसे जहरीली

400 के पार पहुंच एक्यूआई, तापमान में भी गिरावट जारी

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ और रोहतक में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है, जिससे यहां की हवा देश में सबसे प्रदूषित श्रेणी में आ गई है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए दोनों शहरों में पांचवीं तक के स्कूल बंद करने पर विचार किया है। इससे पहले जींद में एक्यूआई 418 दर्ज किया गया था, जहां प्रशासन ने पहले ही पांचवीं तक के स्कूल बंद कर दिए थे। नमी बढ़ने और पराली जलाने की घटनाओं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।

7 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे

वहीं हरियाणा में तापमान लगातार गिर रहा है। करीब एक सप्ताह से राज्य के सात शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ मदन लाल खीचड़ के अनुसार, 18 नवंबर तक तापमान में और गिरावट जारी रहेगी। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है जिससे सुबह व शाम को हल्की ठंड रहने की संभावना है।

तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना

इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी परंतु रात्रि तापमान में हल्की गिरावट रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर एरिया में 5वीं कक्षा तक स्कूल हो सकते है बंद

वहीं हरियाणा में प्रदूषण के चलते ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर एरिया के स्कूलों में 5वीं तक फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने हालात के अनुसार फैसला लेने के लिए सभी जिलों के डीसी को पावर सौंपी है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीसी को लेटर जारी कर कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बढ़ा है। इसलिए गाइडलाइन के अनुसार, 5वीं तक के बच्चों की आॅनलाइन क्लास ही लगाई जाएं।

