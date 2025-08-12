Punjab News Update : बादल परिवार ने पंजाब नहीं अपना विकास किया : मान

कहा, मौकापरस्त शिअद और कांग्रेसी नेता अपने निजी हितों के लिए सत्ता के लिए लड़ रहे हैं

Punjab News Update (आज समाज), संगरूर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से बादल परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि बादल परिवार ने अपने शासनकाल के दौरान प्रदेश का विकास न करके अपना व अपने परिवार का विकास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बादलों पर राज्य को राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को राज्य में अपने काले लंबे शासन की एक भी उपलब्धि गिनाने की चुनौती दी।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर तंज कसते हुए कहा कि बादलों ने राज्य और इसके लोगों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने कारोबार बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि 2007-2017 का समय सूबे का सबसे काला दौर था, जब ट्रांसपोर्ट, केबल, रेत, नशा और अन्य माफिया ने राज्य में अपने पैर पसारे। भगवंत सिंह मान ने अकाली नेता को इस दौरान अपनी सरकार की एक भी उपलब्धि बताने की चुनौती दी और कहा कि अकाली शासन में नशा तेजी से फैला।

मौजूदा सरकार पूरे उत्साह से कर रही कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरे उत्साह के साथ पंजाब और इसके लोगों की सेवा कर रही है और इन नेताओं को अब अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के खिलाफ जघन्य अपराधों के जिम्मेदार नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। उन्होंने नाभा जेल में बंद एक बड़े नशा तस्कर का उदाहरण देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जब ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ रही है तो पारंपरिक पार्टियां उन्हें बचाने में जुटी हुई हैं।

नशा तस्करों पर शिअद-कांग्रेस की एक नीति

नशे के आरोप में नाभा जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री के समर्थन में खड़े पारंपरिक दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि कांग्रेसी नेता चरनजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैहरा, भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों की मिलीभगत को उजागर करता है और सत्ता में रहते समय वे एक-दूसरे के गलत कामों पर पर्दा डालते हैं। भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर उन्हें चुनौती दी कि वे पंजाब के लोगों को स्पष्ट करें कि वे नशा तस्करों के साथ हैं या उनके खिलाफ।

