Hera Pheri 3 से बाहर हुए बाबूराव? प्रियदर्शन के बयान ने बढ़ाई फैंस की टेंशन!

Hera Pheri 3 : हेरा फेरी 3 को लेकर अफवाहों ने एक बार फिर फैंस को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि जाने-माने एक्टर परेश रावल ने इस बहुत इंतज़ार किए जा रहे कॉमेडी सीक्वल से किनारा कर लिया है और यहां तक ​​कि अपना साइनिंग अमाउंट 15% इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया है, इसे प्रोजेक्ट से “प्रोफेशनल फेयरवेल” कहा है।

प्रियदर्शन ने अफवाहों पर रिएक्ट किया

फिल्ममेकर प्रियदर्शन, जो तीसरी किस्त डायरेक्ट करने वाले हैं, ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में चल रही अटकलों पर बात की। रिपोर्ट्स पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।”

यह बयान उन पिछली रिपोर्ट्स के महीनों बाद आया है जिनमें कहा गया था कि एक्टर और मेकर्स के बीच सभी मुद्दे सुलझ गए हैं और परेश रावल ऑफिशियली फिल्म में वापस आ गए हैं।

क्या पेमेंट का झगड़ा बाहर निकलने के पीछे है?

इंडस्ट्री में चर्चा है कि एक्टर एग्रीमेंट में बताए गए कुछ पेमेंट से जुड़े क्लॉज़ से नाखुश थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार फिर फिल्म से हटने का फैसला किया होगा। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में अभी भी दावा किया जा रहा है कि एक्टर अभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।

‘बाबूराव’ सिर्फ एक कैरेक्टर से कहीं ज़्यादा है

हेरा फेरी में परेश रावल का आइकॉनिक कैरेक्टर “बाबूराव गणपतराव आप्टे” हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर कॉमेडी रोल्स में से एक माना जाता है। आज भी, फिल्म के डायलॉग्स और सीन सोशल मीडिया पर पॉप कल्चर और मीम ट्रेंड्स में छाए रहते हैं।

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी अभी भी टीम में

एक्टर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी इस पसंदीदा फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में वापसी करने के लिए कन्फर्म हो गए हैं। ओरिजिनल हेरा फेरी, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और 2000 में रिलीज़ हुई थी, अपनी यादगार कॉमेडी और शानदार परफॉर्मेंस के साथ एक कल्ट क्लासिक बन गई थी। इसके सीक्वल, फिर हेरा फेरी, जिसे नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था, ने बॉक्स ऑफिस पर फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी को और मज़बूत किया।

सालों की देरी, कास्टिंग में बदलाव और अनगिनत अंदाज़ों के बावजूद, फ़ैन्स अभी भी हेरा फ़ेरी 3 में इन तीनों को बड़े पर्दे पर फिर से देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।