Babri Masjid Foundation Stone: हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में किया बाबरी मस्जिद का शिलान्यास

Vir Singh
Humayun Kabir Laid Babri Masjid Foundation Stone, (आज समाज), कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी विधायक हुमायूं कबीर (Humayun Kabir)  ने तय कार्यक्रम के अनुसार आज पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए शिलान्यास कर दिया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कोई भी एक ईंट भी नहीं हटा सकता क्योंकि बंगाल की 37 प्रतिशत मुस्लिम आबादी इसे किसी भी कीमत पर बनाएगी।

संवैधानिक अधिकार की ओर ध्यान दिलाया

हुमायूं कबीर ने पूजा स्थलों के निर्माण के संवैधानिक अधिकार की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि वह कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई भी भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है, मैं मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने कहा, कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते। यह कहीं नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया था कि हिंदू लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अयोध्या में मंदिर बनाने का फैसला लिया गया।

मस्जिद के निर्माण को नहीं रोक पाएंगी कानूनी चुनौतियां

हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) ने जोर देकर कहा कि कानूनी चुनौतियां मस्जिद के निर्माण को नहीं रोक पाएंगी। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है उसे कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि कोई भी मस्जिद बना सकता है, यह एक अधिकार है।
उन्होंने अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए इसे ऐतिहासिक रूप से विवादित जगह बताया।

पश्चिम बंगाल में चार करोड़ मुसलमान

हुमायूं कबीर ने कहा, पश्चिम बंगाल में चार करोड़ मुसलमान हैं। क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा, मुझे धमकियां मिली हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो वे यहां मुर्शिदाबाद आकर दिखाएं। कबीर ने कहा,  मस्जिद के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें एक अस्पताल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल भी शामिल होगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के प्रति अपनी कमिटमेंट दोहराई और कहा, “यह मुसलमानों का वादा है: बाबरी मस्जिद बनेगी, बनेगी, बनेगी।

राज्य में हो सकता है अस्थिरता का खतरा : भाजपा

भाजपा ने इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सस्पेंड किए गए तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को मुसलमानों को भड़काने की इजाज़त देकर राज्य में जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। कबीर के सस्पेंशन में देरी पर सवाल उठाते हुए भाजपा ने कहा, उन्होंने पहले भी हिंदुओं को धमकी भरे बयान दिए थे, जिसमें कहा था कि जिले में मुसलमान 70 प्रतिशत और हिंदू सिर्फ 30 प्रतिशत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम धार्मिक पहल के बजाय राजनीतिक मकसद से उठाया गया था, और चेतावनी दी कि ममता बनर्जी की निष्क्रियता से राज्य में अस्थिरता का खतरा हो सकता है।

