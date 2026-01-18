Babita Ji Marriage Plan: विदेशी लड़के को दिल दे बैठीं मुनमुन दत्ता, कोरियन एक्टर्स बनी पसंद

Babita Ji Marriage Plan: पॉपुलर टेलीविज़न एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता, जिन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी के रोल के लिए जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में हैं – इस बार प्यार, शादी और रिश्तों पर अपने विचारों के लिए। एक्ट्रेस की शादी की अफवाहें इंटरनेट पर चल रही हैं, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है।

38 साल की उम्र में, मुनमुन अभी भी अविवाहित हैं और भारतीय टेलीविज़न की सबसे ग्लैमरस और फिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। हाल ही में, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्हें किस तरह का पार्टनर चाहिए।

“मुझे प्यार पसंद है, लेकिन मैं शादी के पीछे नहीं भाग रही हूँ”

मुनमुन ने रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में प्यार, शादी और ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की। जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: “मुझे प्यार पसंद है। मुझे अभी भी यह साफ नहीं है कि मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं। अगर यह मेरी किस्मत में लिखा है, तो यह होगा। मैं ऐसी नहीं हूँ जो शादी के पीछे भागती हो। बचपन से, मैंने कभी भी अपनी शादी या पति के बारे में कोई तय सपना नहीं देखा।”

बबीता जी को किस तरह का आदमी चाहिए?

अपनी पसंद के बारे में बात करते हुए, मुनमुन ने बताया कि सिर्फ़ लुक ही काफी नहीं है। “वह गुड-लुकिंग, इंटेलिजेंट, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए और उसमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। मैं जो चाहती हूँ, उसके बारे में बहुत ईमानदार हूँ,” उन्होंने कहा। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया, और कहा, “हाल ही में, मुझे कोरियन एक्टर्स पर बहुत बड़ा क्रश हो गया है। वे मुझे सच में बहुत पसंद हैं।”

एक विदेशी से शादी करने के लिए तैयार

“मैं उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाती हूँ क्योंकि भारतीय पुरुष थोड़े अलग होते हैं। विदेशियों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे एक जगह पैदा होते हैं और दूसरी जगह रहते हैं। यात्रा करने से उनकी सोच बनती है। वे आम तौर पर महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है कि कई भारतीय महिलाएं मुझसे सहमत होंगी।”

पुरुष दोस्तों से मिली तारीफों पर मुनमुन

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया को दिए एक पुराने इंटरव्यू में, मुनमुन ने अपने पुरुष दोस्तों से मिली तारीफों के बारे में भी बात की थी – यहाँ तक कि उन दोस्तों से भी जो शादीशुदा थे। उन्होंने माना कि उन्हें तारीफ पसंद है और उन्हें अटेंशन अच्छा लगता है।

उन्होंने यह भी बताया कि शादी के बारे में सोचने से पहले, वह प्रोफेशनली बहुत कुछ हासिल करना चाहती थीं, जो कई सालों तक उनकी टॉप प्रायोरिटी रही। अपने ईमानदार बयानों, ग्लैमरस पर्सनैलिटी और बोल्ड विचारों से मुनमुन दत्ता लगातार ध्यान खींच रही हैं—जिससे फैंस सोच रहे हैं कि बबीता जी की रियल-लाइफ लव स्टोरी इंडियन होगी या इंटरनेशनल।

