Baba Siddiqui Murder Case : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट कर दिया है। बता दें कि अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और कई राज्यों में उसके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं। अनमोल बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुख्य साजिशकर्ता है। इतना हो नहीं फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग में भी अनमोल वांटेड था।

बुधवार सुबह करीब 10 बजे अनमोल दिल्ली पहुंच जाएगा

गौरतलब है कि US में उसकी असाइलम रिक्वेस्ट खारिज हो गई, जिसके बाद अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने उसे भारत भेजा है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे अनमोल दिल्ली पहुंच जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां उसकी यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कई विशेष टीमें तैनात कर दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनमोल की अमेरिका से रवानगी और दिल्ली पहुंचने की प्रक्रिया की पुष्टि की है। फ़िलहाल ये चर्चा का विषय है कि कोर्ट में पेशी के बाद अनमोल बिश्नोई को किस एजेंसी की हिरासत में सौंपा जाएगा।

इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया

ज्ञात रहे 12 अक्तूबर 2024 को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा स्थित कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वहीं चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई को मुख्य साजिशकर्ता है और उसे वांटेड आरोपियों की फेहरिस्त में रखा गया है। वहीं मृतक नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से ईमेल मिला है। जीशान ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जो मेल मिली है उस ईमेल में उन्हें बताया गया कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है।

जीशान ने बताया कि उनका ईमेल पीड़ित परिवार होने के नाते अमेरिकी अधिकारियों के पास पंजीकृत

जीशान ने कहा कि वह यह नहीं जानते कि इसे किस अर्थ में लिया जाए, लेकिन यह स्पष्ट है कि अनमोल को अब भारत भेज दिया गया है। जीशान ने बताया कि उनका ईमेल पीड़ित परिवार होने के नाते अमेरिकी अधिकारियों के पास पंजीकृत है, ताकि उन्हें हर अपडेट दिया जा सके। पुलिस जांच में सामने आया था कि अनमोल बिश्नोई ने विदेश में रहते हुए हत्या की साजिश को दिशा दी। पुलिस के अनुसार कई गिरफ्तार आरोपियों के फोन से मिले वॉइस क्लिप्स की जांच करने पर उनकी आवाज अनमोल की रिकॉर्डिंग से मेल खाती पाई गई थी। इन सबूतों को पुलिस ने चार्जशीट में शामिल किया है।

