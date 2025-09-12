Baaghi 4 Collection: पहले हफ्ते में बागी 4 का धमाका, बंगाल फाइल्स रह गई चार गुना पीछे

Baaghi 4 Collection, आज समाज, नई दिल्ली: बागी 4 और द बंगाल फाइल्स के बीच बॉक्स ऑफिस पर हुई टक्कर ने दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा का विषय बना दिया है। टाइगर श्रॉफ की धमाकेदार एक्शन फिल्म ने जहाँ पहले हफ़्ते में ज़बरदस्त कमाई की, वहीं विवेक अग्निहोत्री की राजनीतिक ड्रामा फिल्म को उतनी रफ़्तार नहीं मिल पाई। सातवें दिन के आँकड़े बताते हैं कि दोनों के बीच का अंतर कितना बड़ा हो गया है।

बागी 4 के पहले हफ़्ते के आँकड़े

टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और हरनाज़ संधू अभिनीत, बागी 4 ने धमाकेदार ओपनिंग वीकेंड दिया। छह दिनों के भीतर, फिल्म ने भारत में लगभग ₹42 करोड़ की कमाई कर ली। हालाँकि हफ़्ते के दिनों में कमाई में गिरावट देखी गई, फिर भी यह स्थिर रही और अपने पहले हफ़्ते में ₹40 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई।

सातवें दिन, फिल्म ने ₹2.15 करोड़ और कमाए, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ और मज़बूत हुई। साफ़ है कि दर्शकों की इस फ्रैंचाइज़ी के प्रति वफ़ादारी और टाइगर के एक्शन से भरपूर अवतार ने इसे काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया।

द बंगाल फ़ाइल्स का संघर्ष

दूसरी ओर, द बंगाल फ़ाइल्स ने काफ़ी धीमी गति से कमाई की। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म ने सात दिनों में भारत में लगभग ₹11.25 करोड़ की कमाई की, साथ ही विदेशों में ₹2.50 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की। सातवें दिन लगभग ₹1 करोड़ की कमाई हुई। हालाँकि फ़िल्म ने अपने राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय के कारण चर्चाओं और बहसों को जन्म दिया, लेकिन इसकी अपील सीमित ही रही, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ सीमित रही।

सीधी तुलना में, बागी 4 ने अपने शुरुआती हफ़्ते में द बंगाल फ़ाइल्स से लगभग चार गुना ज़्यादा कमाई की। शानदार एक्शन दृश्यों, स्टार पावर और एक स्थापित फ्रैंचाइज़ी के दम पर, बागी 4 दर्शकों की स्पष्ट पसंदीदा साबित हुई। वहीं, अपने भारी-भरकम विषय के साथ, द बंगाल फ़ाइल्स, बड़े पैमाने पर मनोरंजन के मामले में पिछड़ गई।