Baaghi 4 Box Office Day 11: Baaghi 4 की कमाई हुई धड़ाम, बजट निकालने से अब भी इतने करोड़ दूर

Baaghi 4 Box Office Day 11, आज समाज, नई दिल्ली: हीरोपंती से अपने करियर की शुरुआत करने वाले टाइगर श्रॉफ ने बागी फ्रैंचाइज़ी के साथ अपनी सबसे मज़बूत विरासत बनाई है। ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर इस सीरीज़ ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक वर्ग दिया है। अब, 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में बागी 4 के आने के साथ, टाइगर अपने प्रतिष्ठित “रॉनी” अवतार में वापस आ गए हैं, उनके साथ दमदार कलाकार संजय दत्त, सोनम बाजवा और मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज़ संधू भी हैं।

फिल्म ने पहले दिन ₹12 करोड़ की शानदार कमाई की, लेकिन असली सवाल यह है कि इसने अपने 11वें दिन कितनी कमाई की और यह अपने बजट से कितनी दूर है? आइए जानते हैं!

सोमवार का दिन चौंकाने वाला रहा

बागी 4 की कहानी ज़्यादातर समीक्षकों को प्रभावित नहीं कर पाई—कई लोगों ने तो इसकी तुलना एनिमल और गजनी के मिश्रण से भी की—फिर भी दर्शकों ने पहले हफ़्ते में इसे ज़बरदस्त समर्थन दिया। रविवार को फ़िल्म ने ₹2.15 करोड़ की अच्छी कमाई की, लेकिन सोमवार के आँकड़ों ने ट्रेड विशेषज्ञों को चौंका दिया।

Sacnilk.com के अनुसार, साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन की यह फ़िल्म 11वें दिन सिर्फ़ ₹74 लाख कमा पाई। इस तरह फ़िल्म की भारत में कुल कमाई ₹50.39 करोड़ हो गई।

बॉक्स ऑफिस पर (11वें दिन तक)

भारत में कुल कमाई: ₹50.39 करोड़

विदेशी कमाई: ₹10.25 करोड़

दुनिया भर में कुल कमाई: ₹69.5 करोड़

11वां दिन (सोमवार): ₹0.74 करोड़

बजट बनाम कमाई – बागी 4 की स्थिति क्या है?

बागी 4 लगभग ₹80 करोड़ के बजट पर बनी है। दुनिया भर में ₹69.5 करोड़ की कमाई के साथ, फिल्म ने अपनी लागत का लगभग 69.7% वसूल कर लिया है। हालाँकि, मुनाफे का रास्ता मुश्किल लग रहा है।

बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित होने के लिए, टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त अभिनीत इस फिल्म को आने वाले दिनों में कम से कम ₹12 करोड़ और कमाने होंगे। लेकिन अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बहुप्रतीक्षित फिल्म जॉली एलएलबी 3 19 सितंबर को रिलीज हो रही है, ऐसे में यह प्रतिस्पर्धा एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है।