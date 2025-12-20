B Praak Blessed With Baby Boy: बी प्राक के घर गूंजी खुशियों की किलकारी! वाइफ ने दिया बेटे को जन्म

By
Mohit Saini
-
0
45
B Praak Blessed With Baby Boy: बी प्राक के घर गूंजी खुशियों की किलकारी! वाइफ ने दिया बेटे को जन्म
B Praak Blessed With Baby Boy: बी प्राक के घर गूंजी खुशियों की किलकारी! वाइफ ने दिया बेटे को जन्म

B Praak Blessed With Baby Boy: बी प्राक बेटे के पिता बने: “तेरी मिट्टी,” “मन भरिया,” और “सारी दुनिया जला देंगे” जैसे दिल को छू लेने वाले गानों के लिए जाने जाने वाले पॉपुलर सिंगर बी प्राक ने फैंस के साथ एक दिल को छू लेने वाली खबर शेयर की है।

सिंगर ने अपनी पत्नी मीरा बच्चन के साथ एक बेटे का स्वागत किया है, और दूसरी बार पिता बने हैं। उनके बेटे का जन्म 1 दिसंबर, 2025 को हुआ था, और बी प्राक ने एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने छोटे बच्चे के आने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की।

बच्चे का नाम और उसका खास मतलब बताया

अपनी पोस्ट में, सिंगर ने बहुत ज़्यादा खुशी और आभार ज़ाहिर करते हुए लिखा कि भगवान के आशीर्वाद से, उनका बेटा आ गया है और उनके दिलों को फिर से खुशी से भर दिया है। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम “दिविज बच्चन” है, और इसका आध्यात्मिक मतलब समझाया – “दो बार जन्म लेने वाला,” जो एक दिव्य नई शुरुआत और आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है।

बी प्राक ने बताया कि उनके बेटे ने उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर नई रोशनी, उम्मीद और नई शुरुआत लाई है, और इसे परिवार के लिए एक इमोशनल और आशीर्वाद वाला पल बताया।

एक मुश्किल दौर के बाद खुशी

बी प्राक का पहले से ही एक बेटा है जिसका नाम अदब है, जिसका जन्म 2020 में हुआ था। हालांकि, सिंगर और उनकी पत्नी तीन साल पहले एक बहुत दर्दनाक दौर से गुज़रे थे जब उनकी नवजात बेटी का जन्म के बाद दुखद रूप से निधन हो गया था।

इस दिल तोड़ने वाले नुकसान ने कपल को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, और बी प्राक ने पहले बताया था कि कैसे आध्यात्मिकता और विश्वास ने उन्हें इस दुख से उबरने में मदद की। इस नए आशीर्वाद ने परिवार के चेहरों पर मुस्कान और इमोशनल राहत लाई है, जिससे यह पल और भी ज़्यादा खास हो गया है।

उनकी लव स्टोरी

बी प्राक और मीरा बच्चन ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2019 में शादी की थी। सिंगर ने एक बार बताया था कि उन्होंने सिर्फ तीन दिनों में मीरा को प्रपोज़ कर दिया था, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गई थीं। हालांकि, प्यार और ईमानदारी से उन्हें मनाने के बाद, दोनों ने आखिरकार एक साथ अपनी खूबसूरत ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया।