SP leader Azam Khan Breaknig News, (आज समाज), लखनऊ: जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की रिहाई में नया पेंच फंस गया है। आज सुबह उनकी रिहाई होनी थी लेकिन रामपुर में उनके खिलाफ चल रहे एक मामले में उन्होंने जुर्माना नहीं भरा है। फिलहाल आजम बीते लगभग 23 महीने से सीतापुर जेल (Sitapur jail) में बंद हैं। आज पिता की रिहाई की खुशी में आजम का बेटा अदीब कई समर्थकों के साथ सीतापुर जेल के बाहर पहुंच गया था।

तीन व पांच हजार रुपए फाइन

सूत्रों का कहना है कि रामपुर में आजम खान पर एक मामले में में दो धाराओं के तहत तीन व पांच हजार रुपए फाइन लगा था, जिसे उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है। हालांकि अगर आज आजम जुर्माने की रकम जमा करवा देते हैं तो आज ही उनकी रिहाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 9 बजे आजम की रिहाई तय थी, इसलिए, उनका बेटा अदीब दो घंटे पहले यानी सुबह लगभग 7 बजे ही कई समर्थकों के साथ जेल के बाहर पहुंच गया था। इसके अलावा कई विधायक समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता भी कारागार के बाहर जमा हो गए थे। सीतापुर पुलिस ने मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा को हाइवे पर थाना बिस्वा इलाके में रोका दिया। वह आजम से मिलने जा रही थी।

आज के हीरो आजम साहब : अदीब

भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने समर्थकों को जेल के बाहर से हटा दिया। इस बीच अदीब ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज के हीरो आजम साहब हैं और मैं स्वयं उनसे मिलने आया हूं। बताया जा रहा है कि सीतापुर पुलिस ने आजम को लेने पहुंचे कई कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काटा है। उनके वाहन नो पार्किंग में खड़े थे इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को जेल के बाहर से हटा दिया। इस बीच अदीब ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, आजम जेल से बाहर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। उन्होंने कहा, आज के हीरो आजम साहब हैं और मैं स्वयं उनसे मिलने आया हूं।

अब 12 बजे बाद हो सकती है रिहाई

बताया जा रहा है कि अब आजम की रिहाई 12 बजे बाद हो सकती है। रामपुर की अदालत से जुर्माना भरे जाने वाला दस्तावेज आने के बाद ही वह रिहा होंगे। सूत्रों के अनुसार रामपुर कोर्ट से कागज 12 बजे ही आएगा तभी वह रिहा हो पाएंगे। इस बात की चर्चाएं हैं आज जेल से बाहर आने के बाद मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो जाएं।

यह भी पढ़ें : SP leader Azam Khan: सीएम व डीएम के खिलाफ हेटस्पीच केस में आजम को 2 साल जेल