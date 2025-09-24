Azam Khan On Joining BSP: सपा नेता ने शायराना अंदाज में कहा, ‘पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है’

Azam Khan Update News, (आज समाज), लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद उनके बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ज्वाइन करने का बाजार गर्म है और इस बीच उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में आजम ने शायराना अंदाज में मंगलवार को कहा, ‘पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।’

यह भी पढ़ें : UP News: जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान की मुश्किलें बरकरार

अटकलों पर नहीं दिया कोई साफ जवाब

मतलब आजम ने बसपा में शामिल होने की अटकलों पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ये तो अनुमान लगाने वाले ही बताएं। सपा नेता ने कहा कि उनकी जेल में किसी से बात नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं 23 महीने के बाद जेल से बाहर आया हूं और अब अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। अपना इलाज करवाने के बाद वह आगे की रणनीति पर सोचेंगे।

अखिलेश यादव ने जेल से बाहर आने पर जताई खुशी

सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान के जेल से बाहर आने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर आगामी चुनावों में राज्य में सपा जीती तो आजम साबह के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मामले वापस लिए जाएंगे। जेल से रिहाई के बाद आजम सोमवार को निजी कार से सीधे रामपुर रवाना हो गए। रामपुर में अपने आवास पर जब आजम पहुंचे तो वहां भी उनके समर्थक मौजूद थे और उन्होंने अपने नेता की जेल से रिहाई के बाद खुशी में इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे लाए।

रामपुर में घर के बाहर भी भारी संख्या में मौजूद थे समर्थक

रामपुर में अपने आवास पर जब आजम पहुंचे तो वहां भी भारी संख्या उनके समर्थक मौजूद थे और उन्होंने अपने नेता की जेल से रिहाई के बाद खुशी में इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे लाए। घर के बाहर समर्थकों का इतना हुजूम था कि उन्हेें घर के अंदर जाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रामपुर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही वहां पुलिस ने आजम के काफिले के वाहनों को अवरोधक लगाकर रोक दिया था। सिर्फ आजम व उनके बेटे की गाड़ी को ही आगे जाने दिया गया।

यह भी पढ़ें : Azam Khan Update News: दो साल बाद जेल से रिहा हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम