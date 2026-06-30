Ayesha Khan black Magic: 'मुझे पूरा मार दो...' धुरंधर फेम आयशा खान ने काला जादू होने का किया चौंकाने वाला दावा

Ayesha Khan black Magic: एक्ट्रेस आयशा खान, जिन्होंने धुरंधर और पॉपुलर गाने शरारत में अपने रोल से सबका ध्यान खींचा था, ने अपनी ज़िंदगी की कुछ अजीब घटनाओं के बारे में एक अजीब खुलासा करके फैंस को हैरान कर दिया है।

अपनी मज़ेदार पर्सनैलिटी और बिंदास सेंस ऑफ़ ह्यूमर के लिए जानी जाने वाली आयशा ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन पर काला जादू किया हो। उनकी यह अजीब बात अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी के होस्ट किए गए एक व्लॉग के दौरान आई।

आयशा ने एक मज़ेदार व्लॉग के दौरान खुलकर बात की

आयशा, आर्यमन और उनकी गर्लफ्रेंड योगिता के साथ बैडमिंटन खेलने गईं, जहाँ तीनों ने कई हल्की-फुल्की बातें कीं। व्लॉग के दौरान, एक्ट्रेस ने बताया कि वह मौन व्रत ले रही हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने मज़ाक में कहा कि उनके साथ हमेशा कुछ अनचाहा होता है, और कहा कि उनके पास बताने के लिए कभी भी अजीब कहानियाँ खत्म नहीं होतीं।

‘मेरी ज़िंदगी उथल-पुथल से भरी है’

अपने हाल के अनुभवों को याद करते हुए, आयशा ने बताया कि वह सुबह से बहुत बीमार महसूस कर रही थीं और मुश्किल से बिस्तर से उठ पा रही थीं। अपनी हालत के बावजूद, उन्होंने खुद को बाहर निकलने और अपना दिन जारी रखने के लिए मजबूर किया।

उन्होंने यह भी बताया कि उनका iPhone हाल ही में टूट गया था, जिससे उनके साथ हो रही बुरी घटनाओं की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया।

वह रहस्यमयी पार्सल जिसने उन्हें चौंका दिया

फिर एक्ट्रेस ने एक डिलीवरी पैकेज से जुड़ी एक अजीब घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिनों से एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के कॉल आ रहे थे जो दावा कर रहे थे कि एक पार्सल उनका इंतज़ार कर रहा है।

यह सोचकर कि यह उनके ऑनलाइन ऑर्डर में से एक है, आयशा ने डिलीवरी एजेंट से इसे अपने नए घर पर लाने के लिए कहा।

बॉक्स के अंदर क्या था?

जब पार्सल आया, तो आयशा को एहसास हुआ कि उन्होंने इसे कभी ऑर्डर ही नहीं किया था। उत्सुकता में, उन्होंने पैकेज खोला और अंदर मिट्टी से भरा एक पैकेट पाया।

उसने तुरंत डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को बताया कि पार्सल उसका नहीं है। हालांकि, क्योंकि बॉक्स पहले ही खुल चुका था, इसलिए कहा जाता है कि उसे वापस करने से पहले ₹600 देने के लिए कहा गया।

‘अगर यह काला जादू है, तो मुझे तकलीफ़ मत दो’

इस अजीब घटना पर रिएक्ट करते हुए, आयशा ने मज़ाक में कहा कि अगर कोई सच में उस पर काला जादू करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे उसे धीरे-धीरे तकलीफ़ देना बंद कर देना चाहिए।

उसने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “अगर तुम मुझ पर काला जादू कर रहे हो, तो मुझे छोटी-मोटी परेशानियाँ मत दो। बस मुझे पूरी तरह खत्म कर दो। शायद मुझ पर वैसे भी श्राप है।”

फैंस उसकी कहानी से खुश हुए

आयशा के ड्रामैटिक नरेशन और घटना पर मज़ेदार अंदाज़ ने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचा। जहाँ कई फैंस को उसकी कहानी मज़ेदार और एंटरटेनिंग लगी, वहीं दूसरों ने मुश्किल हालात पर हंसने और उन्हें यादगार किस्सों में बदलने की उसकी काबिलियत की तारीफ़ की।