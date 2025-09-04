Awez Nagma Wedding: 26 दिसंबर को होनी थी शादी, लेकिन Bigg Boss 19 ने बदल डाला प्लान

Awez Nagma Wedding, आज समाज, नई दिल्ली: सोशल मीडिया की प्यारी जोड़ी अवेज़ दरबार और नगमा मिराजकर, जिन्हें उनके प्रशंसक प्यार से “नवेज़” कहते हैं, इन दिनों बिग बॉस 19 में साथ नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक ओर उनका ऑन-स्क्रीन सफ़र मस्ती और ड्रामा से भरपूर रहा है, वहीं अब अवेज़ के पिता, महान संगीतकार इस्माइल दरबार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

दिसंबर में तय हुई थी शादी

वायरल टेलीविज़न को दिए एक इंटरव्यू में, इस्माइल दरबार ने खुलासा किया कि इस जोड़े ने इस साल के लिए अपनी शादी तय कर ली थी। इतना ही नहीं, 26 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी गई थी। उन्होंने कहा, “दोनों परिवारों ने पहले ही उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इसी दिसंबर में उनकी शादी की योजना थी। हमने 26 दिसंबर की तारीख तय की थी।”

परिवारों ने योजना बनाना शुरू कर दिया था

इस्माइल दरबार ने आगे बताया कि अवेज़ ने खुद उनसे नगमा के परिवार से मिलने का अनुरोध किया था। उन्होंने याद करते हुए कहा, “आवेज़ ने मुझसे कम से कम नगमा के परिवार से शादी के बारे में बात करने को कहा था। मैं खुद उनके घर गया और सब कुछ तय हो गया। नगमा की माँ ने हमें स्वादिष्ट खाना परोसा और हमने पूरी शाम शादी की जगह से लेकर तैयारियों तक, सब कुछ तय कर लिया।” हालांकि, जैसे ही तैयारियाँ आगे बढ़ रही थीं, इस जोड़े ने बिग बॉस 19 के लिए सब कुछ टालने का फैसला किया।

शो के लिए एक बड़ा त्याग

इस्माइल दरबार ने इसे आवेज़ और नगमा दोनों का एक “बड़ा त्याग” बताया। उन्होंने बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने के लिए ही शादी टाल दी। अब मैं बस यही दुआ करता हूँ कि जब वे वापस आएँ, तो और मज़बूत होकर आएँ, टूटे हुए नहीं।”

आवेज़ ने घर के अंदर पुष्टि की

दिलचस्प बात यह है कि बिग बॉस के घर के अंदर भी आवेज़ ने एक लाइव सेशन के दौरान इस बारे में संकेत दिए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका परिवार नगमा के परिवार से शादी के बारे में बात कर रहा था और अगर शो के लिए नहीं, तो शायद अब तक वे शादी के बंधन में बंध चुके होते। इससे पहले कि वह कुछ और बता पाते, बिग बॉस ने बातचीत बीच में ही रोक दी।

प्रशंसक शांत नहीं रह पा रहे

इस खुलासे ने प्रशंसकों को उत्साहित और भावुक कर दिया है। जहाँ कई लोग इस जोड़े की शादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वहीं अब वे दुआ कर रहे हैं कि यह जोड़ी बिग बॉस से पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत और क़रीब आए।