फिल्मों से दूरी, यूट्यूब से मोटी कमाई! Archana Puran Singh ने बदल दिया गेम

Archana Puran Singh : अर्चना पूरन सिंह को कौन नहीं जानता? टेलीविज़न से लेकर बॉलीवुड तक, अर्चना ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक मज़बूत पहचान बनाई है। उनके बहुत सारे फ़ैन हैं और आज भी वह एक पॉपुलर चेहरा हैं।

हालांकि वह काफी समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्चना अब YouTube से खूब कमा रही हैं? जी हां, फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद, अर्चना ने अपना ध्यान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाया है और अपने YouTube चैनल पर एक्टिव होकर वीडियो शेयर कर रही हैं।

फ़ैंस अर्चना के वीडियो पर खूब प्यार बरसाते हैं

अर्चना के YouTube वीडियो को फ़ैंस से बहुत प्यार मिलता है। लोग उनके कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, खासकर वे मज़ेदार पल जो वह अपने परिवार के साथ शेयर करती हैं। उनके वीडियो एंटरटेनिंग, रिलेट करने लायक और हंसी-मज़ाक से भरे होते हैं, यही वजह है कि दर्शक बार-बार उनके वीडियो देखते हैं।

अर्चना और उनका परिवार सुर्खियों में रहता है

अर्चना पूरन सिंह और उनका परिवार अक्सर खबरों में रहता है। चाहे वह उनके बेटों की पर्सनल ज़िंदगी हो या अर्चना का अपने प्रोफेशनल सफ़र के बारे में बात करना, कुछ न कुछ उन्हें सुर्खियों में बनाए रखता है। सोशल मीडिया से लेकर इंटरव्यू तक, एक्ट्रेस और उनका परिवार अक्सर हेडलाइंस में रहता है।

सिल्वर स्क्रीन से डिजिटल सफलता तक

भले ही अर्चना ने फिल्मों से ब्रेक लिया हो, लेकिन उन्होंने YouTube पर चमकने के लिए एक नई जगह ढूंढ ली है। उनकी डिजिटल मौजूदगी ने न सिर्फ उन्हें फ़ैंस से जोड़े रखा है, बल्कि यह उनके लिए कमाई का एक मज़बूत ज़रिया भी बन गया है।