Awarness Program : बाल शोषण को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक

Awarness Program(आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में बाल शोषण विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल शोषण जैसी गंभीर समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना और इससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का आयोजन चेयरमैन देवेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव दिनेश कुमार गुप्ता तथा कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया।

बाल शोषण से संबंधित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी

कार्यक्रम की संसाधन व्यक्ति अंग्रेज़ी विभाग की डॉ. गीता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बाल शोषण के विभिन्न रूपों, उनके दुष्प्रभावों तथा बच्चों के लिए सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बनाने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने अपने वक्तव्य को फिल्मों और गीतों के उदाहरणों द्वारा सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने बाल शोषण से संबंधित विभिन्न कानूनों की भी जानकारी दी।

इस कार्यक्रम में 80 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने चर्चा में सक्रियता से हिस्सा लिया और समाज में जागरूकता फैलाने तथा घटनाओं की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राम चंदर और डॉ. डिंपल द्वारा किया गया, जिन्होंने विद्यार्थियों को सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया। यह आयोजन अत्यंत जानकारीपूर्ण और प्रभावशाली सिद्ध हुआ, जिसने विद्यार्थियों को इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन की दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

